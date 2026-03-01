< sekcia Slovensko
Danko: Pozvánku od Zelenského na Ukrajinu by mal premiér akceptovať
Doterajšie ukrajinské odmietnutie inšpekcie poškodeného miesta Dankovi naznačuje, že ropovod nie je poškodený natoľko, že by nebol opraviteľný.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 1. marca (TASR) - Ak predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) dostal pozvánku na stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským na pôde Ukrajiny, mal by ju prijať a mal by tam ísť. V televízii Joj 24 to v diskusnej relácii Politika 24 uviedol podpredseda Národnej rady SR a predseda SNS Andrej Danko.
„Ak by som ja dostal takúto ponuku, neviem si predstaviť, že by som tam nešiel,“ uviedol Danko v reakcii na stanovisko premiéra, ktorý by preferoval stretnutie s ukrajinským prezidentom na neutrálnom mieste. Danko takisto dodal, že on by pri takomto stretnutí požiadal o inšpekciu miesta ropovodu Družba, ktoré Ukrajina prezentuje ako poškodené v rozsahu neumožňujúcom tranzit ropy.
Doterajšie ukrajinské odmietnutie inšpekcie poškodeného miesta Dankovi naznačuje, že ropovod nie je poškodený natoľko, že by nebol „opraviteľný“. Naznačil zároveň, že prípad ropovodu Družba môže mať podobné pozadie, aké bolo pri poškodení plynovodu Nord Stream, odvoláva sa pritom na zdroje z Maďarska.
„Ak by som ja dostal takúto ponuku, neviem si predstaviť, že by som tam nešiel,“ uviedol Danko v reakcii na stanovisko premiéra, ktorý by preferoval stretnutie s ukrajinským prezidentom na neutrálnom mieste. Danko takisto dodal, že on by pri takomto stretnutí požiadal o inšpekciu miesta ropovodu Družba, ktoré Ukrajina prezentuje ako poškodené v rozsahu neumožňujúcom tranzit ropy.
Doterajšie ukrajinské odmietnutie inšpekcie poškodeného miesta Dankovi naznačuje, že ropovod nie je poškodený natoľko, že by nebol „opraviteľný“. Naznačil zároveň, že prípad ropovodu Družba môže mať podobné pozadie, aké bolo pri poškodení plynovodu Nord Stream, odvoláva sa pritom na zdroje z Maďarska.