Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 12. február 2026Meniny má Perla
< sekcia Slovensko

Danko: Pre SNS je kandidátom číslo jeden na ústavného sudcu R. Fico

.
Na snímke Andrej Danko. Foto: TASR - Jakub Kotian

Verím, že to, čo nám sľúbil v rámci koalície, dodrží a že sa prihlási na vypočutie a že bude kandidovať na Ústavný súd, povedal Danko.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 12. februára (TASR) - Pre Slovenskú národnú stranu (SNS) je kandidátom číslo jeden na ústavného sudcu predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD). Uviedol to predseda národniarov Andrej Danko v rozhovore v Hospodárskych novinách. Premiér to podľa neho zmienil prvýkrát asi pred polrokom a zopakoval zhruba pred troma mesiacmi.

Verím, že to, čo nám sľúbil v rámci koalície, dodrží a že sa prihlási na vypočutie a že bude kandidovať na Ústavný súd,“ povedal Danko. Tvrdí, že miesto ústavného sudcu sa pre Fica nikdy nedržalo, ale prejavil oň záujem. „SNS ho bude rukami-nohami voliť,“ dodal.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Štvrtok 12. februára

SKVELÝ ŠTART: Slováci vstúpili do turnaja víťazstvom nad Fínskom 4:1

ONLINE ZOH 2026: Prvý zápas SR: Slovensko - Fínsko

Zomrel svedok holokaustu i priamy účastník SNP Otto Šimko