Danko pre TASS: SR a Rusko plánujú zintenzívniť vzájomné návštevy

Moskva 16. januára (TASR) - Slovensko a Rusko plánujú v roku 2025 zvýšiť počet vzájomných návštev, pričom na slovenskom ministerstve kultúry sa už pripravujú pozvania pre predstaviteľov ruskej kultúry, povedal podpredseda Národnej rady SR (NR SR) Andrej Danko (SNS) v rozhovore pre ruskú agentúru TASS, ktorý zverejnili vo štvrtok. Informuje o tom TASR.



"Uvidíme, ako sa to všetko vyvinie. Prvý krok urobil (slovenský) premiér (Robert) Fico," uviedol Danko, ktorý spolu s ďalším podpredsedom NR SR Tiborom Gašparom (SMER-SD) v uplynulých dňoch viedol šesťčlennú parlamentnú delegáciu na návšteve Moskvy.



Pripomenul, že SNS má vo vláde SR tri ministerstvá - kultúru, cestovný ruch a šport a životné prostredie. "Určite odporučím našim ministrom, aby uskutočnili vzájomné návštevy, ale je to v kompetencii vlády," odpovedal na otázku, aké konkrétne návštevy sú v pláne na rok 2025.



Danka sa takisto pýtali, či je v tomto roku možné dosiahnuť pokrok v urovnaní konfliktu na Ukrajine prostredníctvom spolupráce medzi ruským prezidentom Vladimirom Putinom a jeho budúcim americkým náprotivkom Donaldom Trumpom, ktorý by sa mal ujať úradu 20. januára. "Fico nemôže vyriešiť tento problém, Slovensko nemôže vyriešiť tento problém. Tento problém môžu vyriešiť len Trump a Putin," uviedol.



Zároveň obvinil Západ z podnecovania konfliktu medzi Slovenskom a jeho susedmi. "Keď sa Slováci hádajú s Čechmi, keď vzniká napätie medzi Poliakmi a Maďarmi alebo medzi Slovákmi a Maďarmi...konflikt medzi nami organizuje Západ," tvrdil s tým, že "Nemci, Francúzi a Američania sa radujú" a podľa neho to využívajú.



Pripomenul, že mnohé západné krajiny mali kedysi kolónie, ale tento prístup podľa jeho slov nezmenili. "Chcú si naďalej užívať svoju životnú úroveň a chcú, aby za nich pracoval niekto iný," uzavrel Danko.