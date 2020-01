A. Danko predpokladá, že schôdza NRSR sa bude venovať len jednému bodu

Bratislava 21. januára (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) predpokladá, že na januárovej schôdzi parlament prerokuje len jeden bod, a to novelu zákona o pozemkových úpravách vetovanú prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou. Povedal to na utorkovej tlačovej konferencii po rokovaní poslaneckého grémia.



"Konsenzus na tom zatiaľ je," skonštatoval Danko s tým, že verí, že posledná schôdza parlamentu v tomto volebnom období bude dôstojná. Začať by sa tak mala minútou ticha, ktorou si uctia zosnulého predsedu českého Senátu Jaroslava Kuberu. Pokračovať by mala prerokovaním vetovaného návrhu a ukončila by sa hymnou SR. Danko podľa vlastných slov verí, že vrátená novela by mohla nájsť podporu v pléne.



Na otázku, či nejde o porušovanie práv opozície, keďže sa im opätovne presunú ich návrhy zákonov, odpovedal, že rokovať sa nebude ani o koaličných návrhoch. Do programu schôdze bol zaradený aj návrh uznesenia k situácii v Iraku, ktorý predložili poslanci SNS Jaroslav Paška a Anton Hrnko. Ak však plénum odsúhlasí zmeny v programe schôdze, o uznesení sa hovoriť nebude.