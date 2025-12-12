< sekcia Slovensko
Danko: Prezident stratil dôveru SNS
Danko zároveň tvrdí, že prezident vedel, aké napätie vyvolá opätovné hlasovanie o tomto zákone.
Autor TASR
Bratislava 12. decembra (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini stratil dôveru koaličnej SNS. Strana ho už nikdy nepodporí do žiadnej funkcie. Vyhlásil to líder SNS Andrej Danko vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti. Opätovne Pellegriniho skritizoval, najmä v súvislosti s vetovaním zákona týkajúceho sa transformácie Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový úrad.
„Najprv si zradil Roberta Fica v 2020. O tom, ako si sa stal premiér v 2018 ani nejdem rozprávať, založil si si stranu, pri zostavovaní vlády si si vypýtal ministerstvá, kde máš dlhé prsty (...) a na konci dňa zákon, ktorý horko ťažko schválime v parlamente, ty len tak vrátiš,“ odkázal Danko Pellegrinimu s tým, že tak „hodil Hlas-SD cez palubu“.
Danko zároveň tvrdí, že prezident vedel, aké napätie vyvolá opätovné hlasovanie o tomto zákone. Je preto podľa neho zodpovedný za potýčky, ku ktorým došlo vo štvrtok (11. 12.) medzi poslancami v Národnej rade (NR) SR. „Nesieš plnú zodpovednosť za ten bordel v parlamente,“ skonštatoval.
Poslanci Národnej rady SR prelomili veto prezidenta a opätovne schválili zákon týkajúci sa transformácie ÚOO na nový úrad. Rozhodli o tom v piatkovom hlasovaní. Pellegrini reagoval, že ani po prelomení veta zákon nepodpíše. Trvá na svojich dôvodoch. Poukazoval na absenciu dôvodov na skrátené legislatívne konanie, vážne vecné pripomienky k nedostatočnej ochrane obetí trestných činov a nevyriešené výhrady zo strany Európskej komisie s možnými následkami voči Slovensku.
