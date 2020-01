Danko: Rešpektujem funkciu aj úrad prezidentky, mal by byť apolitický

Bratislava 21. januára (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) rešpektuje funkciu a úrad prezidentky SR Zuzany Čaputovej. Mrzí ho však, že prezidentský palác nie je apolitický. Dankovo stanovisko TASR poskytla hovorkyňa SNS Zuzana Škopcová.



"Rešpektujem funkciu aj úrad prezidentky. S čím však mám problém je to, pokiaľ sa nespráva apoliticky. Je na mieste uvážiť, či vyjadrenia niektorých pracovníkov tejto inštitúcie v rozprúdenej politickej kampani pôsobia šťastne a či nenahrávajú niektorým politickým subjektom, čoho sme dnes, žiaľ, svedkom," uviedol Danko.



Zdôraznil nezávislosť inštitúcie NR SR a kritizoval mediálne odkazy z prezidentského paláca smerom k parlamentu. Doplnil, že má úctu ku každému človeku, či je to žena alebo muž, a takisto, že rešpektuje akúkoľvek funkciu či post. "Jediné, čo žiada, je férový a spravodlivý prístup ku všetkým," dodala Škopcová.



Šéf národniarov podľa slov hovorkyne SNS plánoval na utorkovej poslednej parlamentnej schôdzi ukončiť toto volebné obdobie dôstojne. Podotkol tiež, že líder OĽaNO Igor Matovič porušil smernicu o používaní audiovizuálnych pomôcok v rokovacej sále.



Dankovou prioritou malo byť počas schôdze prijatie zákona o pozemkových úpravách, ktorú vetovala prezidentka. "Za týmto krokom, ktorý takmer vzápätí kritizovali kartografi aj ďalší príslušníci príbuzných odborov, však cítiť predvolebnú kampaň," skonštatovala Škopcová.



Šéf parlamentu v utorok v pléne NR SR vyhlásil, že nemá úctu voči prezidentke. "Budem si ctiť prezidentský palác, keď bude nezávislý, apolitický a nebude slúžiť feťákom, ako ste vy," povedal nezaradenému poslancovi Martinovi Poliačikovi. Matovič po konflikte vyšiel k predsedovi parlamentu a postavil sa k nemu s papierom, na ktorom bolo napísané: "On je ožratý."



Prezidentka SR Zuzana Čaputová by sa mala ospravedlniť predsedovi Národnej rady (NR) SR Andrejovi Dankovi (SNS). Šéf parlamentu to povedal novinárom v utorok po rokovaní NR SR. Tvrdí, že sa k nemu správala znevažujúco ešte predtým, ako nastúpila do úradu.



"Nech sa mi prezidentka ospravedlní za svoje statusy na Facebooku ako osoba. Čo sa týka úradu, mám úctu k prezidentskému úradu. Prezidentskému úradu sa vždy ospravedlním," skonštatoval. Podľa vlastných slov ho mrzia vyjadrenia a odkazy prezidentkiných poradcov smerom k parlamentu. "Nerobte zo mňa človeka, ktorý sa nevie správať," poznamenal.



Zdôraznil, že prezidentka je prezidentkou pre všetkých ľudí a prezidentský úrad by žiadna strana nemala zneužívať. "Najväčšou výzvou pre prezidentku bude, ak sa zbaví konečne závislosti na ľuďoch, ako je Poliačik," poznamenal.



Danko v utorok v pléne vyhlásil, že nemá úctu voči prezidentke. "Budem si ctiť Prezidentský palác, keď bude nezávislý, apolitický a nebude slúžiť feťákom, ako ste vy," povedal nezaradenému poslancovi Martinovi Poliačikovi. Neskôr reagoval na vlastné vyjadrenia tým, že rešpektuje funkciu a úrad prezidentky. Mrzí ho, že Prezidentský palác nie je apolitický.



Prezidentka podľa slov svojho hovorcu Martina Strižinca nevidí najmenší dôvod na tieto vyjadrenia reagovať.



V súvislosti s výrokmi už poslanec Ondrej Dostál (SaS) avizoval podanie podnetu na Mandátový a imunitný výbor NR SR. Zvažoval to aj Poliačik.



A. Danko verí, že orgány činné v trestnom konaní vedia, čo robia

Predseda parlamentu a SNS Andrej Danko rešpektuje prácu orgánov činných v trestnom konaní a verí, že vedia, čo robia. Reagoval tak na zrušenie obvinenia voči bývalému generálnemu prokurátorovi Dobroslavovi Trnkovi. Danko dodal, že najvyšší ústavní činitelia by nemali hodnotiť prácu týchto orgánov.



"Radšej nerobiť nič, ako vytvoriť zmätočné konania," skonštatoval v utorok Danko pred novinármi v súvislosti so zrušením obvinenia voči Trnkovi. "Mám veľmi málo informácií na to, aby som hodnotil veci desať rokov dozadu, ale v každom prípade verím, že policajti alebo prokurátori vedia, čo robia," doplnil s tým, že nechápe, ako mohol mať generálny prokurátor v kancelárii kameru.



Šéf parlamentu zároveň uviedol, že nemá k prípadu bližšie informácie a nechcel ho hodnotiť. "Ani prezidentka, ani ja, ani predseda vlády by sme v týchto veciach nemali hodnotiť prácu ľudí, ktorí posudzujú spisy alebo túto vec vyhodnocujú," doplnil. "Verme tomu, že orgány činné v trestnom konaní vedia, čo robia. Možno až o tri mesiace pochopíte procesný úkon, prečo bol prepustený, aký to má zmysel," skonštatoval Danko.



Bývalému generálnemu prokurátorovi Dobroslavovi Trnkovi zrušili obvinenie súvisiace s kauzou Tipos a tiež pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa. V utorok o tom informoval portál aktuality.sk.



Trnku zadržala NAKA minulý týždeň v jeho dome v Hamuliakove. Obvinila ho z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Obvinenie sa malo týkať tajného videa, na ktorom sa Trnka rozpráva s vtedajším ministrom financií Jánom Počiatkom o kauze Lemikon.



Na druhý deň po zadržaní sa Trnka dostal na slobodu. Prepustenie nariadil prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry. Nevidel dôvod na jeho stíhanie. Stanovisko k prípade zaujme aj generálny prokurátor Jaromír Čižnár, priblížili aktuality.sk.