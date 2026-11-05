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Danko sa ohradil voči slovám premiéra,nomináciu Kuffu nemá dôvod meniť
SNS zotrváva na stanovisku, že na čele ministerstva životného prostredia chce Filipa Kuffu.
Autor TASR
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Bratislava 5. novembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR za SNS stoja za vládnou koalíciou. Po rokovaní predsedníctva SNS to povedal jej predseda Andrej Danko. Ohradil sa však voči stredajším (4. 11.) vyjadreniam premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Danko tvrdí, že tzv. odídenci a ministri Samuel Migaľ a Rudolf Huliak (obaja nezávislí) sú nominanti Smeru-SD a Fico sa s nimi politicky dohodol. SNS zároveň nemá dôvod meniť nomináciu na post ministra životného prostredia. Nominant na túto funkciu Filip Kuffa nie je obvinený, Danko nerozumie, aké informácie bránia prezidentovi Petrovi Pellegrinimu vymenovať ho.
„Slovenská národná strana jednotne potvrdila, že poslanecký klub stojí za vládou, ktorej sme súčasťou,“ vyhlásil Danko pred novinármi. „Spoločnou prácou sa dosiahlo schválenie rozpočtu a samozrejme, že v tejto vláde aj kritizujeme nepodarené deti Roberta Fica, akým je napríklad aj transakčná daň,“ dodal s tým, že SNS zároveň vie poukázať aj na nedotiahnuté sľuby tejto vlády. „Tam vidíme veľký deficit práce predsedu vlády, za čo sa on nemôže hnevať,“ skonštatoval Danko.
Danko sa ohradzuje voči slovám premiéra adresovaným Hlasu-SD a SNS. Argumentuje, že Fico uzavrel politickú dohodu s Huliakom, Migaľom, ako aj jeho štátnym tajomníkom Radomírom Šalitrošom a aj nezaradeným poslancom Romanom Malatincom, ktorý po odchode z Hlasu-SD stál pri Huliakovi v mimoparlamentnej Strane vidieka a aktuálne sa pridal k projektu exministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Danko upozornil, že Huliak i Migaľ sú už druhý rok nominanti Fica. „Takže nechápem, prečo za zradu Malatinca dnes útočí do Hlasu-SD, pretože pán Malatinec je partner a člen spolupráce huliakovcov, aspoň donedávna bol, a Roberta Fica,“ tvrdí. Šéf SNS tiež naznačil, že Malatinec mohol dostať prísľub stať sa v budúcnosti ministrom kultúry. Danko si tiež myslí, že Malatinec odišiel k Tarabovi „s vidinou a so snahou len blokovať parlament, robiť zle a vydierať“.
SNS zotrváva na stanovisku, že na čele ministerstva životného prostredia chce Filipa Kuffu. V súvislosti s tým, že je preverovaný pre dianie na envirorezorte, Danko argumentuje napríklad trestným stíhaním v súvislosti s nákupmi hasičských vozidiel. Keďže ani minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD), ani Kuffa nie sú obvinení, nerozumie, čo bráni prezidentovi vymenovať Kuffu za ministra. „V tejto fáze nie je obvinený a my nemáme dôvod meniť tento návrh,“ dodal.
Prezident SR Peter Pellegrini doposiaľ nevymenoval Filipa Kuffu za ministra životného prostredia. Po odvolaní Tarabu mu nomináciu doručil premiér. Hlava štátu žiadala prehodnotiť návrh vzhľadom na informácie o možnosti nekalého konania niektorej z organizácií ministerstva životného prostredia, prípadného nehospodárneho nakladania s majetkom SR a podobné iné podozrenia. Prezident sa obrátil na Ústavný súd (ÚS) SR, chce od neho stanoviť rámec pre prezidenta pri menovaní členov vlády. Kuffu nevymenuje, kým nebude mať výklad ÚS.
„Slovenská národná strana jednotne potvrdila, že poslanecký klub stojí za vládou, ktorej sme súčasťou,“ vyhlásil Danko pred novinármi. „Spoločnou prácou sa dosiahlo schválenie rozpočtu a samozrejme, že v tejto vláde aj kritizujeme nepodarené deti Roberta Fica, akým je napríklad aj transakčná daň,“ dodal s tým, že SNS zároveň vie poukázať aj na nedotiahnuté sľuby tejto vlády. „Tam vidíme veľký deficit práce predsedu vlády, za čo sa on nemôže hnevať,“ skonštatoval Danko.
Danko sa ohradzuje voči slovám premiéra adresovaným Hlasu-SD a SNS. Argumentuje, že Fico uzavrel politickú dohodu s Huliakom, Migaľom, ako aj jeho štátnym tajomníkom Radomírom Šalitrošom a aj nezaradeným poslancom Romanom Malatincom, ktorý po odchode z Hlasu-SD stál pri Huliakovi v mimoparlamentnej Strane vidieka a aktuálne sa pridal k projektu exministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Danko upozornil, že Huliak i Migaľ sú už druhý rok nominanti Fica. „Takže nechápem, prečo za zradu Malatinca dnes útočí do Hlasu-SD, pretože pán Malatinec je partner a člen spolupráce huliakovcov, aspoň donedávna bol, a Roberta Fica,“ tvrdí. Šéf SNS tiež naznačil, že Malatinec mohol dostať prísľub stať sa v budúcnosti ministrom kultúry. Danko si tiež myslí, že Malatinec odišiel k Tarabovi „s vidinou a so snahou len blokovať parlament, robiť zle a vydierať“.
SNS zotrváva na stanovisku, že na čele ministerstva životného prostredia chce Filipa Kuffu. V súvislosti s tým, že je preverovaný pre dianie na envirorezorte, Danko argumentuje napríklad trestným stíhaním v súvislosti s nákupmi hasičských vozidiel. Keďže ani minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD), ani Kuffa nie sú obvinení, nerozumie, čo bráni prezidentovi vymenovať Kuffu za ministra. „V tejto fáze nie je obvinený a my nemáme dôvod meniť tento návrh,“ dodal.
Prezident SR Peter Pellegrini doposiaľ nevymenoval Filipa Kuffu za ministra životného prostredia. Po odvolaní Tarabu mu nomináciu doručil premiér. Hlava štátu žiadala prehodnotiť návrh vzhľadom na informácie o možnosti nekalého konania niektorej z organizácií ministerstva životného prostredia, prípadného nehospodárneho nakladania s majetkom SR a podobné iné podozrenia. Prezident sa obrátil na Ústavný súd (ÚS) SR, chce od neho stanoviť rámec pre prezidenta pri menovaní členov vlády. Kuffu nevymenuje, kým nebude mať výklad ÚS.