VIDEO: Andrej Danko sa priznal ku komunikácii s Alenou Zs.

Bratislava 29. januára (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR a SNS Andrej Danko sa priznal ku komunikácii s obžalovanou Alenou Zs. Uviedol, že nevedel, o koho v skutočnosti ide. Doplnil, že s ňou neriešil pracovné ani politické záležitosti. Zopakoval, že sa s ňou nikdy nestretol. Danko tak reagoval na jeho telefonáty s Alenou Zs., ktoré zverejnili v utorok (28. 1.) slovenské médiá.



Danko na stredajšej tlačovej konferencii priblížil, že Alena Zs. s ním komunikovala príležitostne, išlo o súkromnú komunikáciu. "Jej identita ma nikdy nezaujímala, lebo som s ňou neriešil nič podstatné," dodal.







Danko podľa svojich slov politicky ani právne nepochybil. "Nenájdete v mojej komunikácii nič, kde by som participoval na nejakých obchodoch," odpovedal na výzvy opozičných strán, aby odstúpil z funkcie predsedu. "Moja komunikácia s ňou sa netýkala trestných činov, za ktoré je dnes obvinená," dodala.



Alenu Zs. označil šéf parlamentu za pravdepodobnú volavku, ktorá mala za úlohu ho kompromitovať. Zverejnenie telefonátu považuje Danko za agendu namierenú proti SNS, ide podľa neho o bezprecedentný zásah do volebnej kampane a do základných práv jeho ako občana.



Nahrávky a prepisy zverejnili viaceré médiá. Zvukové záznamy získali z dokumentov, ktoré má medzinárodná novinárska organizácia OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project).



Alena Zs. je obžalovaná v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Nahrávky, na ktorých si Danko zrejme v roku 2016 dohadoval stretnutie s Alenou Zs., sa našli v telefóne Mariana K., ktorý je tiež obžalovaný v prípade vraždy novinára a jeho snúbenice.



Alena Zs. sa na pojednávaní v prípade Kuciakovej vraždy priznala, že komunikovala s bývalým podpredsedom parlamentu Martinom Glváčom (Smer-SD), predsedom Bratislavského samosprávneho kraja Jurajom Drobom (SaS), bývalým prokurátorom Reném Vanekom, predsedom Národnej rady SR Andrejom Dankom, predsedom opozičného hnutia Sme rodina Borisom Kollárom, ako aj s advokátom Danielom Lipšicom.