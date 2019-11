Danko si myslí, že budovanie európskej armády by malo byť prioritou

Bratislava 8. novembra (TASR) - Budovanie európskej armády by malo byť pre nás v rámci Európskej únie prioritou. Myslí si to predseda parlamentu Andrej Danko (SNS).



Danko poukázal na slová francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý si podľa neho takisto uvedomuje riziko situácie, ktorá vzniká v Turecku vo vzťahu ku Kurdom a k Sýrii. "To nie o tom, či si so mnou alebo proti mne, ale to je niečo, čo Európa potrebuje z hľadiska bezpečnosti," hovorí.



Francúzsky prezident v interview zverejnenom vo štvrtok (7. 11.) vyhlásil, že podľa jeho názoru sa NATO nachádza v stave "mozgovej smrti". Sťažoval sa tiež na nedostatočnú koordináciu medzi Európou a Spojenými štátmi a na agresívne kroky v Sýrii podnikané Tureckom ako kľúčovým členom vojenskej aliancie. Dodal, že Európa má podľa neho kapacitu ubrániť samu seba, keby zrýchlila rozvoj európskej obrany.