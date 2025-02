Danko: Situáciu v koalícii treba vyriešiť do marcovej schôdze NR SR

Bratislava 18. februára (TASR) - Líder koaličnej SNS a podpredseda parlamentu Andrej Danko si myslí, že situáciu v koalícii treba vyriešiť do najbližšej riadnej schôdze Národnej rady (NR) SR, ktorá sa má začať 25. marca. Uviedol to pre novinárov v parlamente. Zároveň poukázal na to, že SNS urobila všetko pre zachovanie súčasnej vlády a teraz je na ťahu Hlas-SD.



"Ja som urobil, čo sa dalo, všetko pre to, aby vláda vydržala. Je zrejmé, že keď nebude 79 poslancov, tak sa fungovať nedá. Teraz je na ťahu asi Hlas, aby urobil takisto nejaké gesto a rozhodnutie," povedal šéf národniarov.







Aktuálna situácia a možné zmeny vo vláde sú teraz podľa neho v rukách premiéra Roberta Fica (Smer-SD). "Či bude nastavený aj na otvorenie celej koaličnej zmluvy," skonštatoval. Danko si myslí, že problémy v koalícii treba vyriešiť do začiatku ďalšej riadnej schôdze parlamentu. "Dôležité je, aby v marci bola schôdza otvorená a zákony sa schvaľovali," poznamenal.



Líder SNS zároveň predpokladá, že zákony v parlamente sa už nebudú schvaľovať tak, ako to bolo "zažité". "Bude treba, aby ministri chodili viacej medzi poslancov," avizoval.



Koaliční lídri tieto dni rokujú o riešení problémov v koalícii. Fico dal partnerom z Hlasu-SD a SNS do pondelka (17. 2.) ultimátum, aby si vyriešili situáciu s odídencami v ich stranách a priniesli riešenie na obnovenie stálej vládnej väčšiny v parlamente. Avizoval, že v opačnom prípade prezidentovi Petrovi Pellegrinimu predloží svoje návrhy na personálne výmeny vo vládnom kabinete.



Danko na rokovaní deklaroval absolútnu podporu vláde a ponúkol všetky pozície SNS vrátane ministerstiev a iných nominácií s cieľom uspokojiť každého, s kým bude predseda vlády rokovať.