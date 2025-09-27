< sekcia Slovensko
Danko si od prezidenta vyprosuje, aby o ňom verejne hovoril, že klame
Klamárom je podľa neho on. Vyhlásil to vo videu na sociálnej sieti v reakcii na vyjadrenia hlavy štátu v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy.
Autor TASR
Bratislava 27. septembra (TASR) - Líder národniarov Andrej Danko si od prezidenta SR Petra Pellegriniho vyprosuje, aby o ňom verejne hovoril, že je klamár. Klamárom je podľa neho on. Vyhlásil to vo videu na sociálnej sieti v reakcii na vyjadrenia hlavy štátu v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy. Zároveň uviedol, že má problém s tým, ako sa prezident zachoval k SNS aj k Smeru-SD.
„V čom som klamal? Klamal som v tom, že ste ministerku nezobrali? Klamem v tom, že máte veľký rozpočet? Klamem v tom, že máte prepojenie na biznis kruhy v zdravotníctve? Klamem v tom, že ste si vypýtali najviac ministerstiev? Klamem v tom, že dnes mi ľudia z Hlasu hovoria, že ste ich oklamali, zradili, použili? Tak čo, ste koaličný prezident či ste opozičný prezident?“ pýta sa Danko.
Reagoval aj na prezidentom avizované stretnutie s premiérom Robertom Ficom a ministrom financií Ladislavom Kamenickým (obaja Smer-SD) pred podpisom konsolidačného balíka. „Ja nechápem, kde beriete, pán prezident, tú drzosť, že vy sa ich idete ako pýtať, kde budú šetriť? A kde budete šetriť vy?“ zaujíma sa. Naznačenie, že hlava štátu nemenuje nezaradeného poslanca Národnej rady SR Miroslava Radačovského za veľvyslanca na Cypre, Danko podľa svojich slov nerieši. „Nech rozhodne, ako chce,“ podotkol.
Predseda SNS chce podľa svojich slov ľuďom otvárať oči. „Chcem, aby ľudia videli, aký skutočne ste, pretože my v koalícii už vieme, ako ste nás použili a SNS ste použili v roku 2018 aj pri zostavovaní tejto vlády. Ale čo ste vlastne ľuďom zanechali?“ adresoval prezidentovi s tým, že po ňom neostane nič.
