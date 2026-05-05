< sekcia Slovensko
Danko: SNS plánuje návrh, aby starostami mohli byť iba občania SR
Upozornil pri tom na to, že aj iné európske krajiny v tomto smere sprísňujú pravidlá.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 5. mája (TASR) - Podpredseda Národnej rady (NR) SR a líder koaličnej SNS Andrej Danko víta, že parlament schválil návrh SNS, podľa ktorého sa bude môcť príslušníkom obecnej polície stať výlučne štátny občan SR. Považuje za prirodzené, aby obecná polícia bola v rukách tých, ktorí sú štátnymi občanmi. Zároveň avizuje, že národniari do budúcna predložia úpravu, podľa ktorej by starostami a mestskými poslanci mohli byť výlučne štátni občania SR. Vyplýva to z jeho vyjadrenia na utorkovej tlačovej konferencii.
„Je prirodzené, že obecná polícia by mala byť v rukách tých, ktorí sú štátnymi občanmi. Veď je prirodzené, že mestský policajt by mal mať znalosť slovenského jazyka, mal by mať inklinovanie k SR, keďže mu aj patria určité výhody,“ okomentoval Danko.
Poukázal pri tom na to, že sa postupne prenášajú niektoré kompetencie zo štátnej polície na mestskú. „Štátnym policajtom môže byť len štátny občan. Je prirodzené, že ak tie kompetencie bude mať mestský policajt, tak ich musí mať taký mestský policajt, ktorý je štátnym občanom,“ priblížil. Nerozumie tomu, prečo úprava vzbudila emócie „v radoch progresívcov“.
Zároveň avizoval, že SNS chce do budúcna navrhnúť úpravu, podľa ktorej by starostami a poslancami na zastupiteľstvách mohli byť len štátni občania SR. „Pre nás je to také prirodzené. Aj obec má prenesené kompetencie štátu a je predsa nepredstaviteľné, aby nám tu vznikali rôzne lokality, kde niekto na základe pobytov bude môcť nielen hlasovať, ale aj ovládnuť danú zónu,“ okomentoval. Upozornil pri tom na to, že aj iné európske krajiny v tomto smere sprísňujú pravidlá. „Dokonca avizujem aj zákon, ktorý je v Rakúsku, že ak niekto používa motorové vozidlo na území Rakúska a býva v Rakúsku, musí zaplatiť určitú daň za používanie ciest,“ okomentoval s tým, že v SR dnes vidí veľa áut napríklad s ukrajinskými EČV.
Parlament v utorok schválil novelu zákona o obecnej polícii z dielne koaličnej SNS. Podľa nej sa príslušníkom obecnej polície bude môcť stať výlučne štátny občan SR. Novela má nadobudnúť účinnosť 1. januára 2027. Pri príslušníkoch obecnej polície, ktorí nie sú občania SR a budú k 31. decembru 2026 v pracovnom pomere k obci, sa bude podmienka štátneho občianstva považovať za splnenú.
„Je prirodzené, že obecná polícia by mala byť v rukách tých, ktorí sú štátnymi občanmi. Veď je prirodzené, že mestský policajt by mal mať znalosť slovenského jazyka, mal by mať inklinovanie k SR, keďže mu aj patria určité výhody,“ okomentoval Danko.
Poukázal pri tom na to, že sa postupne prenášajú niektoré kompetencie zo štátnej polície na mestskú. „Štátnym policajtom môže byť len štátny občan. Je prirodzené, že ak tie kompetencie bude mať mestský policajt, tak ich musí mať taký mestský policajt, ktorý je štátnym občanom,“ priblížil. Nerozumie tomu, prečo úprava vzbudila emócie „v radoch progresívcov“.
Zároveň avizoval, že SNS chce do budúcna navrhnúť úpravu, podľa ktorej by starostami a poslancami na zastupiteľstvách mohli byť len štátni občania SR. „Pre nás je to také prirodzené. Aj obec má prenesené kompetencie štátu a je predsa nepredstaviteľné, aby nám tu vznikali rôzne lokality, kde niekto na základe pobytov bude môcť nielen hlasovať, ale aj ovládnuť danú zónu,“ okomentoval. Upozornil pri tom na to, že aj iné európske krajiny v tomto smere sprísňujú pravidlá. „Dokonca avizujem aj zákon, ktorý je v Rakúsku, že ak niekto používa motorové vozidlo na území Rakúska a býva v Rakúsku, musí zaplatiť určitú daň za používanie ciest,“ okomentoval s tým, že v SR dnes vidí veľa áut napríklad s ukrajinskými EČV.
Parlament v utorok schválil novelu zákona o obecnej polícii z dielne koaličnej SNS. Podľa nej sa príslušníkom obecnej polície bude môcť stať výlučne štátny občan SR. Novela má nadobudnúť účinnosť 1. januára 2027. Pri príslušníkoch obecnej polície, ktorí nie sú občania SR a budú k 31. decembru 2026 v pracovnom pomere k obci, sa bude podmienka štátneho občianstva považovať za splnenú.