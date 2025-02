Danko: SNS urobila všetko pre zotrvanie súčasnej vlády

Bratislava 19. februára (TASR) - Koaličná SNS urobila všetko pre zotrvanie súčasnej vlády. Uviedol to líder národniarov Andrej Danko vo videu na sociálnej sieti. Prenechanie zodpovednosti nad ministerstvom športu a cestovného ruchu Smeru-SD označil za neľahkú politickú obetu. Dodatok ku koaličnej zmluve, ktorá hovorí o zmene pomerov rozdelenia členov vlády, však podľa vlastných slov podpísal, aby vládny kabinet mohol fungovať ďalej.







"Snažíme sa vytvoriť podmienky Robertovi Ficovi, aby mohol rokovať s poslancami, ktorí si, nebojím sa povedať, uverili, ktorí majú iné predstavy o fungovaní politiky a ktorí nerešpektovali politické strany, vďaka ktorým sa dostali do parlamentu," skonštatoval.



Rozhodnutie o zmene koaličnej zmluvy vníma Danko ako jedinú cestu, ako odblokovať parlament, aby bol schopný opäť prijímať zákony. "Pre mňa je vždy dôležité, aby koalícia Smer, Hlas a SNS vydržala celé obdobie. Nepodpisovalo sa mi to ľahko, ale tak, ako som sľúbil, ponúkol som všetko, čo je v portfóliu SNS, aby tu nebola vláda Šimečku a 'slniečkarov'," dodal



Stratu rezortu športu a cestovného ruchu z gescie SNS označil predseda národniarov ako neľahkú politickú obetu. "SNS mala sen zriadiť ministerstvo cestovného ruchu a športu a za minulý rok išlo do športu takmer o 80 miliónov eur viacej," povedal. Hovoril aj o množstve ďalších pripravených projektov. Želá si, aby nové vedenie rezortu posunulo ministerstvo ďalej. "Ministerstvo nepatrí nikomu. Ministerstvo patrí SR a všetkým ľuďom. Cestovný ruch a šport, som presvedčený, sú budúcnosť," skonštatoval.



Vládne strany Smer-SD, Hlas-SD a SNS sa dohodli na zmene koaličnej zmluvy. Zmenil sa pomer rozdelenia členov vlády. Smeru-SD bude po novom patriť ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie aj ministerstvo cestovného ruchu a športu. Uvedený politický vplyv chce Smer-SD využiť na stabilizáciu vládnej koalície a opätovné nadobudnutie väčšiny v parlamente.