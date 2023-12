Danko: V koalícii je zhoda na konci Úradu špeciálnej prokuratúry

Bratislava 3. decembra (TASR) - V koalícii je zhoda na konci Úradu špeciálnej prokuratúry. Podpredseda parlamentu a líder SNS Andrej Danko to potvrdil v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo. Predseda opozičného KDH Milan Majerský zrušenie špeciálnej prokuratúry odmieta.



"Najpravdepodobnejšie bude, že sa špeciálna prokuratúra pričlení ku generálnej," načrtol Danko. Nesúvisí to podľa neho s osobou špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica. Zrušením špeciálnej prokuratúry sa má podľa neho odstrániť chaos a duplicita v systéme. Aktuálne konania by sa mohli posunúť na krajské prokuratúry. Danko namieta aj existenciu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS). "Všetko špeciálne je choré," myslí si.



Majerský podporuje zachovanie špeciálnej prokuratúry aj ŠTS. "Ich práca priniesla svoje ovocie. A my to chceme teraz zrazu rušiť," komentoval. Argumentoval, že tieto orgány idú po organizovanom trestnom zločine.



Líder KDH upozornil aj na význam tzv. kajúcnikov, ktorých štatút chce vláda upraviť. Poukázal napríklad na ich úlohu pri vyšetrovaní talianskej mafie. Zároveň trvá na verifikácii ich výpovedí. Danko namieta rozsah inštitútu kajúcnika na Slovensku. Spolupracujúci obvinený by nemal podľa neho počas trestného konania klamať ani dostať neprimeranú ochranu. Výpoveď kajúcnika by tiež nemala byť podľa Danka jediným dôkazom.



Danko sa obáva, že ak by sa predseda parlamentu a Hlasu-SD Peter Pellegrini stal prezidentom, vláda sa rozpadne. Nevylúčil však jeho podporu zo strany SNS. Zdôraznil však potrebu stability v koalícii. Keďže premiér a líder Smeru Robert Fico nechce kandidovať a Pellegrini sa podľa Danka nevie rozhodnúť, hľadal by tretieho kandidáta, ktorý by dokázal poraziť Ivana Korčoka. SNS podľa neho rokovala aj so Štefanom Harabinom. Svoju kandidatúru "v tejto etape" vylúčil.



Majerský predpokladá, že KDH bude mať vlastného kandidáta na prezidenta. Diskusiu chcú v hnutí ukončiť do konca decembra. Adeptmi sú europoslankyňa Miriam Lexmann a exminister spravodlivosti Viliam Karas.



V súvislosti s verejnými financiami Danko avizuje viacero opatrení. "Pre nás je dôležité zdaniť tých, ktorí na to majú," načrtol. Má ísť napríklad o banky alebo poisťovne. Na peniaze nechce siahať dôchodcom či domácnostiam.



Majerský považuje plošné zastropovanie cien energií za nezmysel. Chýba mu adresnosť. Uvítal by príspevok na bývanie. Najohrozenejším skupinám by sa podľa neho malo pomáhať viac. Podporuje ohlásené zachovanie rodičovského dôchodku. Je zvedavý, odkiaľ vláda vezme zdroje na 13. dôchodok.



Líder SNS by nemal problém s nomináciou Tibora Gašpara na šéfa Slovenskej informačnej služby.



KDH by podľa Majerského preferovalo zmenu volebného systému, ktorá by obsahovala osem volebných obvodov.