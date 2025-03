Danko: Vláda pri slintačke a krívačke robí všetko, čo môže

Bratislava 22. marca (TASR) - Vláda v súvislosti so slintačkou a krívačkou robí všetko, čo môže. Príslušné zložky konajú, vykonávajú sa aj kontroly na hraniciach. Povedal to predseda koaličnej SNS Andrej Danko, ktorý verí, že situáciu SR zvládne. Opozičný poslanec Gábor Grendel (Slovensko, Za ľudí, KÚ) tvrdí, že sú krízové postupy, ktoré je potrebné dodržiavať a je otázkou, či boli dostatočne včas a efektívne spustené. Ochorenie bude možno podľa Grendela riešiť aj parlamentný výbor pre pôdohospodárstvo. Obaja to uviedli v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy.



Danko nie je stotožnený s tým, ako sa vyriešila koaličná kríza a kto zasadol na ministerstvo cestovného ruchu a rezort investícií. "Premiér im dal všetko. Dnes stačí, aby ste boli dvaja nahnevaní poslanci a máte rezort s miliardami," skonštatoval. Šéf SNS poznamenal, že po tomto nemá žiadnu páku na nespokojných poslancov.



Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) podľa Danka zachránil vyriešením koaličnej zmluvy vládu aj seba. Smer sa však musí naučiť správať k svojim koaličným partnerom, podotkol. Danko sa tiež obáva, ako budú v novom zložení fungovať na koaličnej rade.



Grendel si myslí, že vyriešenie koaličnej krízy bola zo strany premiéra "podpásovka" pre SNS a Hlas-SD. Výsledná dohoda podľa neho ukazuje, že Fico je ochotný urobiť čokoľvek pre udržanie moci. Skonštatoval, že premiér sa nechal nespokojnými poslancami "dovydierať".



"Porazené je podľa mojej mienky celé Slovensko, pretože je zjavné, že koaličná kríza je týmto pravdepodobne ukončená. Otázne je, či tento koniec je trvalý alebo dočasný," povedal opozičný poslanec. Dodal, že táto situácia môže byť návodom pre ďalších koaličných poslancov, ktorí môžu znefunkčniť Národnú radu (NR) SR a chcieť si presadiť svoje záujmy.



Šéf SNS zároveň zopakoval, že strana podporí kandidáta Hlasu na post predsedu parlamentu. Danko je tiež za to, aby opozícia predložila svojho kandidáta na post podpredsedu NR SR. Poslanecký klub Slovensko, Za ľudí, KÚ sa podľa Grendela na voľbe šéfa parlamentu nezúčastní.



Poslanci sa vyjadrili aj k návrhu zvyšovania obranných výdavkov. Grendel nevidí zmysel v navyšovaní výdavkov pre ministerstvo obrany. SNS podľa Danka s týmto návrhom nesúhlasí. S týmto postojom pôjde aj na rokovanie k prezidentovi Petrovi Pellegrinimu. "Ak máme konsolidovať a znova dvíhať dane preto, aby sme tu zbrojili, tak ja budem zásadne proti tomu," poznamenal.



Danko zároveň v diskusnej relácii uviedol, že je za obnovenie základnej vojenskej služby mladých chlapcov aspoň na tri mesiace. Považuje to za dobrý nástroj ich výchovy. Grendel si myslí, že táto povinnosť nie je pre Slovensko nevyhnutá, pretože je členom NATO. Dobrovoľná vojenská príprava podľa neho so sebou prináša veľa otázok o logistike, výzbroji či financiách. "Kým nemáme konkrétne odpovede na konkrétne otázky, tak len preto, aby mladí mali výchovu, to efektívne nie je," podotkol Grendel.