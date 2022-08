Daňko: Vyšetrovanie v kauze Súmrak by sa mohlo skončiť do mesiaca

Bratislava 11. augusta (TASR) - Vyšetrovanie v kauze Súmrak by sa mohlo skončiť do mesiaca. Vyhlásil to riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Ľubomír Daňko na štvrtkovej tlačovej konferencii. V prípade sú obvinení bývalý predseda vlády Robert Fico, exminister vnútra Robert Kaliňák (obaja Smer-SD), bývalý policajný prezident Tibor G. a nitriansky podnikateľ Norbert B.



Prezident Policajného zboru Štefan Hamran zároveň informoval, že vďaka pomoci NAKA už bolo právoplatne odsúdených 17 osôb, medzi nimi aj viacero nominantov či ľudí pôsobiacich za Ficovej vlády. Vyšetrovatelia NAKA sa podľa neho postupne dopracovali k vysokopostaveným funkcionárom, ktorí mali bojovať proti organizovanému zločinu a rozkladať korupčné schémy. "Vyšetrovatelia preukazovali vinu ľudí, ktorí boli nominanti vlád Roberta Fica a sedeli na mimoriadne vysokých kľúčových pozíciách, nielen v rámci Policajného zboru," skonštatoval Hamran.



Polícia pripomenula, že medzi právoplatne odsúdenými sú napríklad špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, bývalý námestník riaditeľa Slovenskej informačnej služby Boris Beňa či bývalá prezidentka Finančnej správy SR Lenka Wittenbergerová.



Hamran zároveň priblížil, že v akcii Očistec sa vykonalo 11 akcií, v rámci ktorých sa vedie niekoľko trestných konaní. V deviatich prípadoch bola podaná obžaloba na 25 osôb. Právoplatne bolo odsúdených 17 osôb a jedna osoba neprávoplatne.