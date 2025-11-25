< sekcia Slovensko
Danko vyzval politické strany, aby neriešili Benešove dekréty
Poukázal na to, že v Českej republike boli niektoré združenia už v prípravnej fáze zrušené, pokiaľ otvárali otázku Benešových dekrétov.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 25. novembra (TASR) - Predseda SNS Andrej Danko vyzval všetky politické strany vrátane Progresívneho Slovenska (PS), aby neriešili tému Benešových dekrétov. Ak bude v tom PS pokračovať, SNS pre to pripraví právnu analýzu. Šéf národniarov o tom informoval na utorkovej tlačovej konferencii.
„Vyzývame všetky politické strany, aby dali ruky preč od Benešových dekrétov,“ zdôraznil Danko s tým, že je zdesený, ako niektoré politické strany túto tému otvárajú. „Ak bude PS ďalej pokračovať v téme Benešových dekrétov, pripravíme právnu analýzu a obrátime sa aj na generálneho prokurátora,“ avizoval.
Poukázal na to, že v Českej republike boli niektoré združenia už v prípravnej fáze zrušené, pokiaľ otvárali otázku Benešových dekrétov. Výzva SNS sa osobitne týka aj stanoviska maďarskej politickej strany na Slovensku. „Má svoj program dokonca schválený, že Stop Beneš,“ priblížil Danko.
Ako skonštatoval, nie je dobré otvárať traumu z obdobia povojnového usporiadania. Zároveň pripomenul, že Benešove dekréty sú stále platným ustanovením. Kritizoval aj ďalšie tvrdenia PS týkajúce sa života na južnom Slovensku „Nemyslím si, že južné Slovensko trpí na infraštruktúru,“ uviedol. Ako napokon zhodnotil, hnutie chce len vyvolať napätie medzi SR a Maďarskom.
Aj šéf Hlasu-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok kritizoval vyjadrenia PS. „Navrhlo zastavenie uplatňovania Benešových dekrétov. Vzťahy s Maďarskom máme dnes najlepšie v histórii, tak prečo do nich nehodiť granát, že? Ibaže progresívci ho neomylne hádžu na slovenskú stranu Dunaja,“ napísal na sociálnej sieti.
Kriticky sa k iniciatíve PS stavia aj KDH. Zdôraznilo význam maďarskej komunity ako prirodzenej a lojálnej súčasti Slovenska, za správne preto považuje, ak sa i v rámci politickej práce hľadajú rôzne formy spolupráce. „Nebezpečné však je, ak sa to robí lacným otváraním starých historických rán. PS si zjavne myslí, že maďarskému voličovi imponuje, keď začne hovoriť o Benešových dekrétoch. V skutočnosti tým nerobí nič iné, len vnáša do spoločnosti napätie a prebúdza staré krivdy, ktoré môžu uškodiť nám všetkým - Slovákom aj Maďarom,“ upozornil podpredseda KDH Viliam Karas. Zdôraznil, že krivdy minulosti treba vedieť pomenovať aj odsúdiť, najmä tie založené na princípe kolektívnej viny. „No spochybňovať právne základy povojnového usporiadania je slepá ulička. Neprinesie spravodlivosť, neprinesie zmierenie - prinesie len nové rozdelenie,“ vyhlásil.
Počas minulotýždňového výjazdu PS na južnom Slovensku prijal vo štvrtok (20. 11.) v Komárne poslanecký klub PS uznesenie k spolužitiu a rozvoju na južnom Slovensku. V ňom okrem iného vyzvali vládu, aby podnikla gestá dobrej vôle voči Maďarom na Slovensku, ku ktorým môže patriť uznanie, že sa československé orgány v povojnovom období dopustili v prípade maďarskej komunity porušení humanitárnych zásad a ďalších krívd. Rovnako k týmto gestám podľa uznesenia PS môže patriť prijatie opatrení, „aby štátne orgány pri posudzovaní žalôb na určenie vlastníctva k nehnuteľnostiam spojených s konfiškačnými rozhodnutiami dodržiavali princíp, že dekréty prezidenta Československej republiky sú ako súčasť slovenského práva vyhasnuté a na ich základe nie je možné robiť rozhodnutia zakladajúce nové právne skutočnosti“.
„Vyzývame všetky politické strany, aby dali ruky preč od Benešových dekrétov,“ zdôraznil Danko s tým, že je zdesený, ako niektoré politické strany túto tému otvárajú. „Ak bude PS ďalej pokračovať v téme Benešových dekrétov, pripravíme právnu analýzu a obrátime sa aj na generálneho prokurátora,“ avizoval.
Poukázal na to, že v Českej republike boli niektoré združenia už v prípravnej fáze zrušené, pokiaľ otvárali otázku Benešových dekrétov. Výzva SNS sa osobitne týka aj stanoviska maďarskej politickej strany na Slovensku. „Má svoj program dokonca schválený, že Stop Beneš,“ priblížil Danko.
Ako skonštatoval, nie je dobré otvárať traumu z obdobia povojnového usporiadania. Zároveň pripomenul, že Benešove dekréty sú stále platným ustanovením. Kritizoval aj ďalšie tvrdenia PS týkajúce sa života na južnom Slovensku „Nemyslím si, že južné Slovensko trpí na infraštruktúru,“ uviedol. Ako napokon zhodnotil, hnutie chce len vyvolať napätie medzi SR a Maďarskom.
Aj šéf Hlasu-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok kritizoval vyjadrenia PS. „Navrhlo zastavenie uplatňovania Benešových dekrétov. Vzťahy s Maďarskom máme dnes najlepšie v histórii, tak prečo do nich nehodiť granát, že? Ibaže progresívci ho neomylne hádžu na slovenskú stranu Dunaja,“ napísal na sociálnej sieti.
Kriticky sa k iniciatíve PS stavia aj KDH. Zdôraznilo význam maďarskej komunity ako prirodzenej a lojálnej súčasti Slovenska, za správne preto považuje, ak sa i v rámci politickej práce hľadajú rôzne formy spolupráce. „Nebezpečné však je, ak sa to robí lacným otváraním starých historických rán. PS si zjavne myslí, že maďarskému voličovi imponuje, keď začne hovoriť o Benešových dekrétoch. V skutočnosti tým nerobí nič iné, len vnáša do spoločnosti napätie a prebúdza staré krivdy, ktoré môžu uškodiť nám všetkým - Slovákom aj Maďarom,“ upozornil podpredseda KDH Viliam Karas. Zdôraznil, že krivdy minulosti treba vedieť pomenovať aj odsúdiť, najmä tie založené na princípe kolektívnej viny. „No spochybňovať právne základy povojnového usporiadania je slepá ulička. Neprinesie spravodlivosť, neprinesie zmierenie - prinesie len nové rozdelenie,“ vyhlásil.
Počas minulotýždňového výjazdu PS na južnom Slovensku prijal vo štvrtok (20. 11.) v Komárne poslanecký klub PS uznesenie k spolužitiu a rozvoju na južnom Slovensku. V ňom okrem iného vyzvali vládu, aby podnikla gestá dobrej vôle voči Maďarom na Slovensku, ku ktorým môže patriť uznanie, že sa československé orgány v povojnovom období dopustili v prípade maďarskej komunity porušení humanitárnych zásad a ďalších krívd. Rovnako k týmto gestám podľa uznesenia PS môže patriť prijatie opatrení, „aby štátne orgány pri posudzovaní žalôb na určenie vlastníctva k nehnuteľnostiam spojených s konfiškačnými rozhodnutiami dodržiavali princíp, že dekréty prezidenta Československej republiky sú ako súčasť slovenského práva vyhasnuté a na ich základe nie je možné robiť rozhodnutia zakladajúce nové právne skutočnosti“.