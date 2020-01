Danko vyzýva premiéra, aby nebol zbabelec a lietadlo po vojakov poslal

Bratislava 5. januára (TASR) - Predseda SNS a Národnej rady (NR) SR Andrej Danko vyzval premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD), aby "nebol zbabelec a konal a poslal lietadlo pre našich vojakov" do Iraku. TASR o tom informovala v sobotu krátko pred polnocou riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová.



Danko tak reagoval na predchádzajúce vyhlásenie Petra Pellegriniho, podľa ktorého je v súvislosti s aktuálnou situáciou na Blízkom východe vládny špeciál kedykoľvek pripravený vyzdvihnúť slovenských vojakov z Iraku.



"Je mi ľúto, že predseda vlády SR Peter Pellegrini a prezidentka SR Zuzana Čaputová podcenili vzniknutú situáciu. Vyzýval som ich ešte dnes (v sobotu, pozn. TASR), aby reagovali, pričom obaja aj s prezidentkou SR zvolili len vlažné politické frázy alebo alibistický postup. Situácia na Blízkom východe sa stupňuje a životy našich vojakov môžu byť ohrozené a predseda vlády SR tak ako jemu je vlastné, zrazu zmení postoj. Hovorí, že je pripravený poslať špeciál pre našich vojakov. Je to pre neho typické, že sa Peter Pellegrini vždy zachová ako zbabelec a alibista," uviedol Danko. Zároveň vyzval vládu SR aby bezodkladne konala a nečakala na to, až Národná rada SR prijme uznesenie o stiahnutí slovenských vojakov z Iraku.



"Vyzývam predsedu vládu SR, aby bol konečne chlap a konal tak, ako predseda vlády konať má a okamžite poslal vládny špeciál pre našich vojakov. Mrzí ma, že Peter Pellegrini vždy koná podľa toho ako mu poradia PR agentúry. Súčasne som požiadal ministra obrany SR, aby monitoroval situáciu, a aby požiadal predsedu vlády SR, a aby zvolal bezpečnostnú radu. Prosím nečakajme na to, kým sa stane väčšie nešťastie," dodal Danko.