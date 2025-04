Danko: Z témy transakčnej dane SNS neustúpi

Bratislava 27. apríla (TASR) - Koaličná SNS z témy úpravy transakčnej dane neustúpi. Konečným cieľom je jej úplné zrušenie, aktuálne však chce presadiť aspoň jej zrušenie pre živnostníkov a podnikateľov s obratom do 100.000 eur. Príslušný návrh je už podaný v parlamente, v prvom rade chce o ňom SNS rokovať v koalícii, nemôže však zabrániť ani opozícii v jeho podpore. Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii STVR O 5 minút 12 predseda národniarov Andrej Danko.



Odmietol, že by svoj postup koordinoval s opozíciou. Zároveň pripomenul, že potrebu úprav transakčnej dane už pripustil aj premiér a predseda koaličného Smeru-SD Robert Fico. „V prvom kroku debatujem s Robertom Ficom a vyzerá, že sa dohodneme, aj s pánom (Matušom Šutajom) Eštokom. V druhom kroku, keď to pôjde do hlasovania, ja nemôžem zabrániť opozícii, či za to zahlasuje, či nie,“ vyhlásil Danko. „Ja by som chcel, aby sa zrušila úplne, ale pre mňa je dôležité zachovanie vlády,“ doplnil.



Zároveň kritizoval nápad ministerstva financií na zjednodušenie platieb prostredníctvom QR kódov, ktorý rezort pripravuje s cieľom pomôcť podnikateľom. „Ak si nejakí ľudia na ministerstve financií myslia, že teraz budú rozprávať podnikateľom, že prídu QR kódy a niekto si ide pripravovať veľký biznis na finančnej správe s tým, že však nebudete musieť platiť transakčné dane, lebo budete používať QR kódy... Mám pocit, že je tu nejaká skupina ľudí, ktorá si myslí, že žijeme v nejakých deväťdesiatych rokoch,“ zhodnotil Danko.



Uznáva, že zrušenie transakčnej dane by znamenalo výpadok v štátnom rozpočte, podľa neho sa však dajú nájsť peniaze, ktoré by tento výpadok kompenzovali. „Keby sme preniesli DPH povinnosť na posledného koncového (podnikateľa), ktorý je v kontakte so spotrebiteľom, ušetrili by sme miliardu eur. Ja budem ako jedno zo zásadných opatrení navrhovať ministrovi financií Ladislavovi Kamenickému, aby sme zabránili podvodom v DPH a tam by sa dal nájsť priestor aj na zrušenie transakčnej dane, ale aj na zdvihnutie minimálnych dôchodkov,“ doplnil Danko s tým, že je sám zvedavý na návrh rozpočtu na budúci rok, keďže ho doteraz nevidel.



Predseda opozičnej SaS Branislav Gröhling označil daň z finančných transakcií za „hlúpu daň“, ktorá funguje iba v dvoch krajinách sveta, a to Venezuele a Maďarsku. „Robert Fico s pánom Kamenickým si ju vymysleli, schválil ju na vláde, potom prišla do parlamentu, kde poslanci za Smer, Hlas, SNS, aj pán Danko za to hlasovali a následne prezident Peter Pellegrini to podpísal. Tak čo tu teraz robia? My sa máme akože tešiť alebo živnostníci sa majú tešiť, že idú urobiť nejaké úpravy?“ kritizoval.



Deklaroval, že SaS podporí návrh SNS na obmedzenie transakčnej dane. Zavádzať však rôzne výnimky nie je podľa neho spravodlivé. Avizoval preto, že jeho strana opätovne predloží návrh na úplné zrušenie tejto dane, ktorý už raz v decembri minulého roka v parlamente neprešiel. Vyzval SNS, aby podporila aj takýto návrh.



Šéf liberálov podľa vlastných slov neverí, že transakčná daň prinesie do rozpočtu očakávaných 700 miliónov eur. „Ako tu sedím, tak vám môžem povedať, že 700 miliónov eur to nebude, ani keby čo bolo. To bolo niečo vymyslené. Vidíte, čo robia všetci podnikatelia, že vyzývajú k tomu, aby nemuseli platiť transakčnú daň, ktorá ich zaťažuje, aby sa platilo v hotovosti,“ priblížil Gröhling.



Peniaze sa dajú podľa neho nájsť najmä tým, že štát bude šetriť na sebe. Napríklad obmedzením zbytočných ministerstiev, zbytočných nákupov, alebo adresnejšími sociálnymi dávkami. „Poďme sa pozrieť na trináste dôchodky. Ja chcem, aby dôchodcovia mali 12 plnohodnotných dôchodkov. Ale nemôžeme žiť na dlh. Keď rodina má 200 eur do výplaty, nemôže si nakúpiť za 600 eur, a takto sa musí na to pozerať aj štát. Musíme ich urobiť adresne a musíme pomôcť tým, ktorí to naozaj potrebujú,“ dodal Gröhling.