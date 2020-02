Danko: Zastavenie stíhania je dôkaz, že nešlo o trestný čin

Bratislava 26. februára (TASR) - Predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) označil rozhodnutie polície zastaviť trestné stíhanie v kauze rigoróznej práce na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici za dôkaz, že nešlo o trestný čin. Povedal to na stredajšom tlačovom brífingu po tom, ako polícia informovala o zastavení stíhania v tejto kauze.



Danko zdôraznil, že v čase, kedy písal svoju prácu, platili iné pravidlá a tých sa držal. Preto podľa jeho slov nemožno jeho prácu posudzovať z hľadiska nových pravidiel. Skonštatoval, že všetko, čo bolo potrebné v práci odcitovať aj citoval a prácu označil za kompilát.



Zároveň vyzval Denník N, aby sa mu ospravedlnil za to, čo písal v súvislosti s jeho rigoróznou prácou. Dodal však, že sa nechce vyhrážať trestnými oznámeniami.



"Nikdy sme netvrdili, že Andrej Danko opísaním piatich kníh spáchal trestný čin, ale stále platí, že titul nemal získať, lebo podvádzal," uviedol v reakcii na výzvu šéfredaktor Denníka N Matúš Kostolný. Podľa neho je rigorózna práca Danka plagiátom aj potom, ako polícia zastavila trestné stíhanie.



Danko sa v utorok vyjadril aj k tvrdeniam predsedu ĽSNS Mariana Kotlebu, že ho pozvali do Ruskej dumy. Kotleba to povedal v pondelkovej predvolebnej diskusii na TV Markíza. Danko jeho tvrdenia dementoval. Skonštatoval, že pre jeho tvrdenia kontaktoval ruskú stranu a ruský poslanec Leonid Slutsky mu odpísal, že oficiálne pozvanie Kotlebovi neposielali.



Vyšetrovateľ zastavil trestné stíhanie v kauze rigoróznej práce a možného plagiátorstva na UMB s tým, že nebol dôvod na postúpenie veci a že skutok nebol trestným činom. Pre TASR to potvrdila banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová. Rozhodnutie vyšetrovateľa podľa jej slov ešte nie je právoplatné.



V súvislosti s kauzou rigoróznej práce bol Danko minulý rok vypovedať na polícii. Zdôraznil, že nebol obvinený, ani obžalovaný a vypovedal ako svedok. Na vyšetrovanie upozornil Denník N.



Podozreniami z plagiátorstva rigoróznych prác na UMB sa zaoberala v minulosti aj účelová komisia Akademického senátu (AS) UMB. Konštatovala, že medializovaná dvojica rigoróznych prác "obsahuje časti, ktoré sú oproti zdrojovej literatúre mierne upravené, väčšina častí však rovnako vykazuje vysokú mieru zhody so zdrojovou literatúrou, miestami je zachované členenie kapitol a podkapitol pôvodných zdrojov".