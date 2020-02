Danko: Žiadna tragédia,hlasovanie otestovalo podporu skráteného režimu

Bratislava 21. februára (TASR) - Hlasovanie o návrhu na skrátené legislatívne konanie k trom vládnym novelám na mimoriadnej schôdzi Národnej rady (NR) SR ukázalo, kto ako k návrhom pristupuje. Skonštatoval to predseda parlamentu Andrej Danko (SNS) po tom, ako sa v piatok hlasovanie v pléne nepodarilo pre neuznášaniaschopnosť parlamentu.



"Hlasovanie ukázalo, kto ako vážne myslí toto hlasovanie," skonštatoval Danko. Podľa jeho slov sa pri ňom otestovalo, akú podporu má skrátené legislatívne konanie. Dodal, že žiadna tragédia to nie je.



Poukázal na hlasovanie poslancov zo Sme rodina. "Sme rodina oklamala verejnosť, klame koalíciu a snaží sa parazitovať na témach," podotkol Danko s tým, že hnutiu o podporu sociálnych opatrení nejde.



Šéf SNS je podľa vlastných slov opatrný pri prídavku na dieťa. Navrhuje iný systém motivácie matiek. Bol by napríklad za úpravu platenia daní z príjmu pre pracujúce matky.



Strana SNS na sociálnej sieti spúšťa hlasovanie o tom, či ľudia chcú zrušenie diaľničných známok. Danko uviedol, že na základe tohto hlasovania sa SNS rozhodne, či návrh podporí v parlamente. Ľudia majú čas vyjadriť sa do utorka 25. februára do 10.00 h.



Parlament odložil hlasovanie o prerokovaných návrhoch na skrátené legislatívne konanie k trom novelám zákonov, ktorými sa majú zvýšiť prídavok na dieťa, zrušiť diaľničné známky a zaviesť 13. dôchodok, na utorok (25. 2.). Stalo sa tak po tom, ako plénum nebolo v piatok uznášaniaschopné pri návrhu na skrátené konanie k zavedeniu 13. dôchodku, keďže v pléne nebol dostatok poslancov.



Mimoriadnu schôdzu parlamentu, na ktorej sa o návrhoch zákonov rokuje, zvolali poslanecké kluby Smeru-SD a SNS. Pri hlasovaní o skrátenom konaní neboli prítomné aj dve poslankyne za SNS.