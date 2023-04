Dano Kapitán a Remigius Klačanský predstavujú novinku Nie sme zlí

Bratislava 26. apríla (TASR) - Nie sme zlí je názov novinky speváka Dana Kapitána a skladateľa aj producenta Remigiusa Klačanského. Popová balada s rockovým vyvrcholením je v Danovej speváckej kariére míľnikom, ktorý prináša úplne nový zvuk, spevácky prejav aj videoklip. TASR o tom informovala PR manažérka Nora Krchňáková.



Dano Kapitán sa dostal do povedomia v roku 2019 v televíznej šou Hlas Československa a spoluprácou s umelcami ako sú Ego, Dominika Mirgová, Kali, Majself, Separ, Moja Reč, Adiss či Igor Kmeťo. Dnes 29-ročný spevák sa venuje žánrom RnB, soul, gospel, ale aj pop a jeho piesne sú plné chytľavých melódií a energického spevu, ktorý vychádza z afroamerickej hudobnej tradície a v kombinácii so slovenským jazykom vytvára unikátny prejav. Dano teraz prichádza s novou skladbou Nie sme zlí, na ktorej spoluprácoval so slovensko-nórskym producentom Remigiusom Klačanským. Skladba vznikala počas lockdownov na diaľku a reflektuje myšlienky a pocity z tohto obdobia, ktoré Daniel pretavil do textu a Remigius do hudby.







Pieseň je inšpirovaná emóciou a energiou hudby umelcov, ako sú Michael Jackson, Hozier a Rag'n'Bone Man. O mix hudby sa postaral rakúsky producent a zvukový inžinier Dominik Wendl. K skladbe prispeli hudobníci Ján Bogdan (violončelo), Tomo Michalčák (E gitara) a Klára Mockovčiaková (vokály).



K novinke vznikol v spolupráci Rema Klačanského a rakúskeho filmára Maxa Leithnera videoklip, nakrúcalo sa v opustených priestoroch kúpeľov Sliač v chladných a náročných podmienkach. Výrazným prvkom klipu je žltá farba, ktorá spája jednotlivé úseky do jedného homogénneho a zároveň rozmanitého celku. Pri nakrúcaní použili filmári techniku, ktorá sa pri produkcii hudobných klipov u nás príliš nevyužíva.