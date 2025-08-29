< sekcia Slovensko
Dánsko: Blanár rokoval so šéfom dánskej diplomacie o rozvoji vzťahov
Autor TASR
Kodaň 29. augusta (TASR) – O prehĺbení politického dialógu na všetkých úrovniach hovorili v piatok v Kodani minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár a jeho dánsky rezortný partner Lars Lokke Rasmussen. Šéfovia diplomacií oboch krajín rokovali bilaterálne po prvý raz po 12 rokoch. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
„Dánsko je náš blízky partner, s ktorým nemáme nijaké otvorené otázky. Okrem hodnotovej blízkosti nás spája členstvo v Európskej únii aj Severoatlantickej aliancii, kvalitná bilaterálna spolupráca a spoločný záujem o ďalší rozvoj slovensko-dánskych obchodných vzťahov. Potenciál ponúkajú oblasti inovácií, digitálnych technológií, turizmu, ale i poľnohospodárstva,“ uviedol Blanár.
K rozvoju obchodných vzťahov a rastu dánskych investícií na Slovensku podľa neho prispeje aj otvorenie ďalšieho honorárneho konzulátu SR v Dánsku. Rasmussenovi poďakoval za podporu v tejto záležitosti, ako aj ponúknutú súčinnosť pri plánovanom otvorení honorárneho konzulátu v Aarhuse.
Ministri potvrdili značný priestor pre ďalší rozvoj obchodných vzťahov medzi Slovenskom a Dánskom, ktoré majú dlhodobo pozitívne saldo a ich vzájomný obrat dosiahol vlani približne 767 miliónov eur.
„Na Slovensku je etablovaných takmer 90 dánskych spoločností operujúcich v rôznych sektoroch hospodárstva, ktoré vytvárajú viac ako 11.000 pracovných miest. Významná je taktiež naša spolupráca v obrannom priemysle,“ povedal šéf slovenskej diplomacie. Rezortného kolegu zároveň pozval na Slovensko s cieľom zintenzívnenia dialógu.
Minister Blanár v rámci pracovnej návštevy Dánskeho kráľovstva rokoval tiež s predsedom zahraničného výboru dánskeho parlamentu Christianom Friisom Bachom. Tlmočil mu záujem o prehĺbenie medziparlamentnej spolupráce. „Medziparlamentné kontakty rozširujú partnerstvo nad rámec zahraničnej politiky. Parlamentná diplomacia je veľmi užitočná a prispieva k lepšiemu pochopeniu politických priorít druhej strany,“ uzavrel Blanár. Pripomenul, že v septembri 2024 v Národnej rade SR vznikla Skupina priateľstva SR s Dánskym kráľovstvom.
