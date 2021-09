Dar od prezidentky bude mať symbolickú, no aj praktickú hodnotu

Bratislava 9. septembra (TASR) – Dar pre pápeža od prezidentky SR Zuzany Čaputovej bude mať symbolickú, ale aj praktickú hodnotu. Potvrdil to hovorca hlavy štátu Martin Strižinec, avšak presne neuviedol, o čo pôjde.



Riaditeľ odboru protokolu Kancelárie prezidenta SR Roman Roth poznamenal, že dar bude reprezentovať Slovenskú republiku. "Konkretizovať pred samotným odovzdaním ich nemôžeme," vysvetlil Roth. Čiastkové dary, ktoré budú odovzdané počas pobytu Svätého Otca na Slovensku, sa podľa protokolistu môžu zverejniť. Avšak dar od hlavy štátu sa nekonkretizuje dopredu.



Dar dostane od pápeža aj Čaputová. "Ide o vzájomnú výmenu darov. V prípade Svätého Otca ide vždy o osobnú výmenu. To znamená, že nejde o protokolárnu výmenu, ale obaja svoje dary fyzicky odprezentujú," priblížil Roth.



Pápež František na septembrovej (12. - 15. 9.) návšteve Slovenska zavíta do Bratislavy, Košíc, Prešova a Šaštína. Stretne sa s troma najvyššími ústavnými činiteľmi, ale aj zástupcami židovskej či rómskej komunity. V Šaštíne je na programe svätá omša s homíliou Svätého Otca.