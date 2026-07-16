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Dara Rolins predstavuje nový klip Leto
Vo videoklipe Dara počas niekoľkých minút vystrieda hneď niekoľko podôb - od nevinnej mníšky cez elegantnú dámu až po zvodnú letnú divu.
Autor TASR
Bratislava 16. júla (TASR) - Popová ikona Dara Rolins opäť dokazuje, že sa nebojí prekvapiť. Nový singel a videoklip Leto prináša nielen tanečný hit so svetovým zvukom, ale aj sebavedomý odkaz všetkým ženám, ktoré už prestali hrať podľa cudzích pravidiel. Po úspešných singloch z albumu Znova a zas prichádza skladba, ktorá je horúcim kandidátom na soundtrack tohto leta. TASR informovala PR manažérka Nora Krchňáková.
Dara Rolins patrí medzi umelkyne, ktoré aj po desaťročiach na scéne udávajú tempo. Novinka Leto spája moderný pop, chytľavú melódiu a text, v ktorom sa nájde nejedna žena. Producentom skladby je rumunský hitmaker Serban Cazan, ktorý stojí aj za nahrávkami svetových hviezd, akými sú Dua Lipa či Rita Ora. Text vznikol v spolupráci s Darinou Lenártovou, s ktorou Dara vytvorila ďalší silný ženský príbeh.
„So Serbanom sme vytvorili presne taký letný song, aký som si predstavovala. S Darinou Lenártovou sme potom textu dali príbeh, ktorý je podľa mňa veľmi blízky mnohým ženám. Je o mužoch, ktorí majú pocit, že na všetko prišli, všetko zažili a každú dokážu obalamutiť. Chvíľu môžu pôsobiť príťažlivo, ale skôr či neskôr príde moment, keď žena pochopí, že takého partnera vedľa seba jednoducho nechce. Prestane ho zachraňovať, ospravedlňovať a začne myslieť sama na seba,“ hovorí Dara Rolins.
Vo videoklipe Dara počas niekoľkých minút vystrieda hneď niekoľko podôb - od nevinnej mníšky cez elegantnú dámu až po zvodnú letnú divu. Nie je to náhoda. Každá z postáv symbolizuje inú stránku ženskej osobnosti.
Réžiu videoklipu zverila Dara Patrikovi Taricsovi a Richardovi Zimmermannovi. Hoci ide pre Taricsa o prvý oficiálny videoklip, Dara neváhala staviť práve na neho. Spolupracovali už pri viacerých backstage videách z veľkých eventov vrátane koncertu Dara Doma a ich spolupráca prirodzene prerástla do väčšieho projektu.
Dara Rolins patrí medzi umelkyne, ktoré aj po desaťročiach na scéne udávajú tempo. Novinka Leto spája moderný pop, chytľavú melódiu a text, v ktorom sa nájde nejedna žena. Producentom skladby je rumunský hitmaker Serban Cazan, ktorý stojí aj za nahrávkami svetových hviezd, akými sú Dua Lipa či Rita Ora. Text vznikol v spolupráci s Darinou Lenártovou, s ktorou Dara vytvorila ďalší silný ženský príbeh.
„So Serbanom sme vytvorili presne taký letný song, aký som si predstavovala. S Darinou Lenártovou sme potom textu dali príbeh, ktorý je podľa mňa veľmi blízky mnohým ženám. Je o mužoch, ktorí majú pocit, že na všetko prišli, všetko zažili a každú dokážu obalamutiť. Chvíľu môžu pôsobiť príťažlivo, ale skôr či neskôr príde moment, keď žena pochopí, že takého partnera vedľa seba jednoducho nechce. Prestane ho zachraňovať, ospravedlňovať a začne myslieť sama na seba,“ hovorí Dara Rolins.
Vo videoklipe Dara počas niekoľkých minút vystrieda hneď niekoľko podôb - od nevinnej mníšky cez elegantnú dámu až po zvodnú letnú divu. Nie je to náhoda. Každá z postáv symbolizuje inú stránku ženskej osobnosti.
Réžiu videoklipu zverila Dara Patrikovi Taricsovi a Richardovi Zimmermannovi. Hoci ide pre Taricsa o prvý oficiálny videoklip, Dara neváhala staviť práve na neho. Spolupracovali už pri viacerých backstage videách z veľkých eventov vrátane koncertu Dara Doma a ich spolupráca prirodzene prerástla do väčšieho projektu.