Darčeky od neznámych potešili na Vianoce 62.965 seniorov

Bratislava 6. januára (TASR) - V rámci vianočnej zbierky Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok sa v roku 2021 podarilo vyzbierať 62.965 škatúľ. Darcovia ich naplnili jedlom, kozmetikou či drobnosťami, ktoré potešili seniorov na 1249 miestach po celom Slovensku. Pre TASR to uviedli organizátorky zbierky Jana Galatová a Silvia Slobodová.



"Pokryli sme všetky domovy dôchodcov, o ktorých vieme, že na Slovensku sú a ktoré o darčeky prejavili záujem, domovy sociálnych služieb, kde sa nachádzajú aj seniori, hospice, denné stacionáre, terénne výjazdové služby, zariadenia s opatrovateľskou starostlivosťou," načrtli organizátorky.



Škatule putovali aj do niektorých nemocníc, na covid oddelenia, oddelenia dlhodobo chorých, onkológie, ale aj do niekoľkých útulkov. Dostali sa tiež k mnohým osamelým seniorom žijúcim vo vlastných domácnostiach, o ktorých vedeli na mestských a obecných úradoch.



Aj štvrtý ročník zbierky ovplyvnila pandémia. "Zbierka bežala práve v čase neskôr vyhláseného lockdownu, čo ju samozrejme neuľahčilo. Museli sme zmeniť viaceré zberné miesta na esenciálne miesta zo zoznamu výnimiek vyhlášky," priblížili organizátorky. Ľudia si však podľa nich uvedomujú, že starí ľudia v zariadeniach potrebujú práve teraz najviac pozornosti. Preto sa im snažili darček pripraviť a doručiť.



S myšlienkou zbierky prišla Galatová pri dlhých chvíľach v nemocnici s ťažko chorou mamou v roku 2018. Pridala sa k nej Slobodová. Ako uviedli v minulosti, boli by rady, ak by sa zo zbierky stala vianočná tradícia. Jej poslaním je spájať ľudí od najmenších po najstarších. Vlani organizovali aj májovú výzvu, v ktorej do zariadení sprostredkovali 10.700 ručne vyrobených pohľadníc od detí a rodín.