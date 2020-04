Darcovský portál vyzýva na dobré skutky, ktoré sa dajú robiť aj z domu

Bratislava 17. apríla (TASR) - Viaceré mimovládne organizácie sa z dôvodu pandémie nového koronavírusu dostávajú do existenčných problémov. Upozorňuje na to darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk, ktorý v piatok vyhlásil Gaučovú výzvu. Poukazuje na to, že v čase, keď nie je možné organizovať napríklad verejné charitatívne podujatia, sú organizácie odkázané na príspevky prostredníctvom online darcovstva. TASR o tom informovala za tím darcovského portálu Romana Strapáková.



Online darcovstvo podľa nej dnes dokáže efektívne nahradiť verejné zbierky v uliciach miest alebo verejné benefičné akcie, ktorých organizovanie asi ešte dlho nebude možné. Mnoho organizácií nemôže vykonávať svoju činnosť, navyše prišli o pomoc dobrovoľníkov, alebo sa im nečakane zvýšili náklady spojené s ochrannými pomôckami. "Nečakajú nás ľahké časy. Desiatky organizácií na celom Slovensku sa roky starajú o seniorov, hendikepovaných, chorých, deti a ich vzdelávanie či ochranu životného prostredia. Nesmieme ich nechať padnúť na kolená," hovorí Roland Kyška, riaditeľ neziskovej organizácie Ľudia Ľuďom.



Gaučová výzva nabáda darcov, aby podporili mimovládne organizácie na diaľku - z pohodlia svojho domova. "Na stránke gaucovavyzva.sk je aktuálne zverejnených 14 výziev organizácií, ktoré potrebujú súrne pomôcť s nákladmi, ktoré im spôsobil koronavírus," upozorňuje Strapáková.



Pomoc potrebuje aj občianske združenie Vagus, ktoré pomáha ľuďom bez domova. "Patria medzi najohrozenejšie skupiny. Vplyvom súčasných opatrení stratili títo ľudia aj možnosť privyrobiť si formou menších brigád a nedokážu si tak sami zabezpečiť jedlo ani pitnú vodu," uvádza za združenie Marta Šeborová.



Portál ĽudiaĽuďom.sk existuje desiaty rok, jeho bezplatné služby aktuálne využíva približne 380 organizácií a takmer 500 ľudí či rodín v náročných životných situáciách. Od svojho vzniku sprostredkoval pomoc vo výške viac než 10 miliónov eur.