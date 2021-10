Darcovstvo a transplantácia orgánov zachránili tento rok 98 životov

Bratislava 9. októbra (TASR) - Na Slovensku sa od 1. januára do 23. septembra 2021 podarilo zachrániť darcovstvom a transplantáciou orgánov 98 ľudských životov. V tomto roku sa zatiaľ transplantovalo 74 obličiek, z toho 11 obličiek bolo od živého darcu, 14 pečení a 10 sŕdc. Informovala o tom Slovenská transplantologická spoločnosť pri príležitosti Európskeho dňa darcovstva orgánov.



Príchod alfa variantu (takzvanej britskej mutácie) na začiatku roku 2021 a nápor na nemocnice v dôsledku pandémie nového koronavírusu spôsobili pokles počtu transplantácií. "Môžeme však skonštatovať, že vďaka viacerým podporným aktivitám a dostupnosti očkovania, ktoré nám pomáhajú znižovať záťaž zdravotníckych zariadení, sa počty odberov a transplantácií postupne zvyšujú," uistil lekár a hlavný transplantačný koordinátor Martin Chrastina.



Hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR pre orgánové transplantácie Zuzana Žilinská pripomína, že situácia v transplantačnom programe sa bude odvíjať od dostupnosti "necovidových", takzvaných bielych zón intenzivistických pracovísk. "Je veľmi náročné obstáť v súčasnej nestabilnej situácii, ale napriek všetkému sa tímom v transplantačných centrách darí primerane situácii," skonštatovala Žilinská.



Na Slovensku čaká na transplantáciu viac ako 300 pacientov. "Sme schopní zoperovať všetkých pacientov na čakacej listine. Problémom však je, že nemáme dostatočný počet darcov. Tento problém je však na celom svete, nielen u nás," vysvetlil Chrastina.



Na problematiku darcovstva a transplantácií orgánov upozorňuje už šesť rokov Slovenská transplantologická spoločnosť kampaňou Sedem životov, ktorá sa realizuje s podporou a pod záštitou Ministerstva zdravotníctva SR.



Práve kampaň má za úlohu zlepšiť povedomie ľudí o možnosti darcovstva nielen v prípade mozgovej smrti, ale aj od živých darcov. "Vo svete tvoria transplantácie obličiek od živých darcov 40 percent z celkového počtu transplantácií. U nás je to zatiaľ len 10 až 15 percent. Našou snahou je priblížiť sa k dvadsiatim percentám, čím sa dostaneme na úroveň európskeho priemeru. Odber obličky živému darcovi nezasahuje významne do plnohodnotného života darcu. Naopak, príjemcovi orgánu môže takto darovaná oblička zachrániť život," dodal prezident Slovenskej transplantologickej spoločnosti Ľuboslav Beňa.