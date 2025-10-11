< sekcia Slovensko
Darovaný orgán môže niekomu zachrániť život či zlepšiť jeho kvalitu
Autor TASR
Bratislava 11. októbra (TASR) - Darovaný orgán môže niekomu zachrániť život či zlepšiť jeho kvalitu. Pri príležitosti sobotného Európskeho dňa darcovstva orgánov na to poukázala Slovenská transplantologická spoločnosť (STS).
„Čím viac sa o transplantácii orgánov rozpráva, čím viac informácií verejnosť má, tým je to lepšie. Neberme si orgány do neba. Potrebujú ich pacienti, ktorí stále žijú na Zemi,“ uviedla hlavná odborníčka pre orgánové transplantácie Zuzana Žilinská. Podotkla, že darcovstvo nie je len odborná či medicínska téma, ale šetrí aj financie v zdravotníctve. „Dotýka sa každého z nás. Raz sa totiž môžeme ocitnúť v pozícii pacienta a inokedy v pozícii darcu. Aj preto je podľa odborníčky dôležité, aby sme o tejto téme hovorili otvorene, aj keď sa nás práve teraz priamo netýka,“ dodala odborníčka.
Lekárka Katarína Kocingerová z oddelenia anesteziológie a resuscitačnej medicíny Univerzitnej nemocnice Bratislava Ružinov ozrejmila, že príbuzní potenciálnych darcov veľakrát nesúhlasia. „Práve im zomrel niekto blízky. Snažím sa im preto vysvetliť, že darovaním orgánov by táto smrť mohla nabrať aspoň nejaký zmysel. Keď napriek tomu odmietnu, je to akoby dvojitá tragédia. Zomrie nielen človek, ale nedočká sa ani pacient, ktorému by darovaný orgán mohol zachrániť život či aspoň zlepšiť jeho kvalitu,“ vysvetlila.
STS vníma tento deň ako príležitosť hovoriť o téme, ktorá rozhoduje o živote a smrti, no stále ju sprevádzajú predsudky a nedostatok informácií. Aj vďaka osvetovým kampaniam sa však podľa nej situácia postupne zlepšuje a darcovstvo sa stáva prirodzenejšou súčasťou spoločenskej debaty.
Kampaň Sedem životov, ktorú realizuje Slovenská transplantologická spoločnosť, sa do tohto dňa zapája viacerými aktivitami. „Pripravujeme viaceré aktivity v rámci regionálnych transplantačných centier či mediálne výstupy. Rovnako tak sme už distribuovali aj propagačné materiály iniciatívy Sedem životov, kde ľudia nájdu všetky dôležité informácie,“ priblížila Žilinská.
V roku 2024 bolo na Slovensku 108 darcov orgánov, čo umožnilo uskutočniť 224 transplantácií. „Vďaka 42 živým darcom obličiek sme dokonca boli úspešnejší ako niektoré vyspelé západoeurópske krajiny. Je to povzbudivý výsledok, no zároveň pripomienka, že bez ďalšej osvety a podpory verejnosti sa nepodarí pomôcť všetkým pacientom, ktorí na nový orgán stále čakajú,“ poznamenal hlavný transplantačný koordinátor Martin Chrastina.
