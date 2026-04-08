Daško: Medzinárodný deň Rómov symbolizuje rómsku identitu
Autor TASR
Bratislava 8. apríla (TASR) - Medzinárodný deň Rómov sa stal symbolom rómskej identity, hrdosti a politického hlasu. Na sociálnej sieti to v súvislosti so stredajším sviatkom Rómov uviedol splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Alexander Daško.
Odkázal zároveň na dôležitosť 8. apríla 1971, kedy sa v anglickom Orpingtone začal prvý Svetový kongres Rómov. „Som hrdý, že 8. apríla 1971 sme po prvý raz začali hovoriť sami za seba, odmietli sme hanlivé označenia a prijali vlastné symboly,“ vyhlásil Daško. Zdôraznil, že Rómovia sú „hrdí a slobodní ľudia, ktorí chcú slobodne dýchať“ a sám sa k svojmu pôvodu hrdo hlási. „Som šťastný, že som Róm, lebo sa viem na svet pozerať farebnejšie,“ povedal vládny splnomocnenec.
Vo svojom statuse pripomenul, že Rómovia sú najväčšou európskou etnickou menšinou a v dnešný deň si pripomínajú bohatosť rómskej kultúry, rodových a rodinných tradícií, duchovnú kultúru, históriu a Romipen (rómstvo) ľudí, ktorí žijú v Európe takmer tisíc rokov.
Význam 8. apríla ako Medzinárodného dňa Rómov vyzdvihol i splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny Ákos Horony, a to nielen z pohľadu pripomenutia kultúry, histórie a tradícií rómskej národnostnej menšiny ako neoddeliteľnej súčasti slovenskej spoločnosti. „Zároveň je to deň, keď si znovu uvedomujeme význam ochrany práv národnostných menšín a materinského jazyka a potrebu ich dôsledného uplatňovania v každodennom živote,“ zdôraznil splnomocnenec.
V ochrane práv národnostných menšín vidí spoločnú úlohu vytvárať prostredie vzájomného porozumenia, dialógu a spolupráce. „Len spoločným úsilím môžeme budovať Slovensko ako krajinu, ktorá si váži rozmanitosť a stojí pevne na hodnotách rovnosti, solidarity a rešpektu,“ dodal Horony.
Prvý Svetový kongres Rómov v roku 1971 sa stal prvým oficiálnym a jednotným politickým vystúpením Rómov. Rómske delegácie zo 14 štátov na ňom deklarovali spoločný pôvod a etnické pomenovanie Róm, prijali rómsku zástavu a schválili medzinárodnú hymnu, založili zároveň novú medzinárodnú organizáciu Rómov, ktorá zastupovala 71 rómskych organizácií z 21 štátov, v roku 1979 sa stala poradným orgánom OSN a v súčasnosti sa nazýva Medzinárodná rómska únia. Na štvrtom kongrese vo Varšave bol v roku 1990 oficiálne vyhlásený 8. apríl za Medzinárodný deň Rómov.
