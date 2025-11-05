< sekcia Slovensko
Daško: Rómsky jazyk je pre Rómov prostriedkom na vyjadrenie identity
V roku 2009 na konferencii o rómskom jazyku v Záhrebe vyhlásili lingvisti, pedagógovia a lídri rómskych organizácií z 15 európskych krajín 5. november za Medzinárodný deň rómskeho jazyka.
Autor TASR
Bratislava 5. novembra (TASR) - Rómsky jazyk je pre Rómov prostriedkom na vyjadrenie identity, vlastnej prezentácie a hrdosti, ktorým prejavujú svoje postavenie a príslušnosť k tomu, čím sú. Pri príležitosti stredajšieho Medzinárodného dňa rómskeho jazyka to zdôraznil splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Alexander Daško. Verí zároveň v perspektívu jazyka ako integračného prvku.
„Želáme si, aby bol rómsky jazyk živým jazykom, ktorý nás spája a aby sme aj vďaka nemu rozvíjali pestrosť, akceptáciu a rovnosť v našej spoločnosti,“ uviedol splnomocnenec na sociálnej sieti.
V roku 2009 na konferencii o rómskom jazyku v Záhrebe vyhlásili lingvisti, pedagógovia a lídri rómskych organizácií z 15 európskych krajín 5. november za Medzinárodný deň rómskeho jazyka. Za Svetový deň rómskeho jazyka určila 5. november v roku 2015 aj Organizácia Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru - UNESCO.
