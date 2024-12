Daško: Úrad pre rómske komunity zazmluvnil projekty za 200 miliónov

Šumiac 19. decembra (TASR) - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK) za uplynulý rok zazmluvnil približne 480 projektov za takmer 200 miliónov eur, v rámci ktorých na podporu Rómov a rozvoj infraštruktúry poskytol vyše 95 miliónov eur. Na tlačovej konferencii v Šumiaci na Horehroní to vo štvrtok v rámci bilancie ročnej činnosti úradu uviedol splnomocnenec vlády pre rómske komunity Alexander Daško.



ÚSVRK v roku 2024 vyhlásil 13 výziev určených na podporu Rómov a budovanie infraštruktúry v obciach s rómskym obyvateľstvom. Vďaka aktivitám úradu sa v uplynulých mesiacoch podarilo zamestnať približne 3100 ľudí, z toho asi 2500 Rómov a Rómok. Naplno rozbehnúť sa podarilo aj národný projekt Rozvojové tímy, ktorý v pilotnej fáze funguje v 60 obciach naprieč Slovenskom.



"V týchto obciach máme zatiaľ zamestnaných okolo 800 ľudí, z tohto počtu je asi 75 percent zamestnaných Rómov. Približne 200 z nich dostalo vo svojom živote prvýkrát prácu," priblížila generálna riaditeľka sekcie európskych programov ÚSVRK Ingrid Zúbková. Ako dodala, projekt je zameraný na mäkké aktivity v oblasti vzdelávania, bývania, dlhového poradenstva či protirómskeho rasizmu, na ktoré nadväzujú infraštruktúrne projekty.



Rozvojový tím funguje približne rok aj v obci Šumiac na Horehroní, kde žije približne 650 Rómov. Jednou z aktivít je napríklad práca s malými deťmi a ich rodičmi za pomoci mentoriek z rómskej komunity. S rodinami pracujú na vývine jemnej i hrubej motoriky, deti učia farby či abecedu i slovenský jazyk. "Mali sme deti, ktoré teraz nastúpili do prvého ročníka. Naučili sme ich napísať celé svoje meno, rozprávať po slovensky, poznali farby a podobne. Máme aj deti, ktoré sú slabo počujúce alebo majú jazykovú bariéru. Vedieme ich, aby sa zapájali do spoločnosti, rovnako aj ich rodičov," priblížila Veronika Bartošová z centra rozvojového tímu v Šumiaci.



V obci Šumiac pracujú s rómskou komunitou prostredníctvom rôznych projektov od roku 2004, projekt Rozvojové tímy vníma vedenie obce ako doposiaľ najlepší. "Zameriava sa na všetky oblasti, na vzdelávanie, zdravie či bývanie. V rámci rozvojových tímov máme rozbehnuté aj infraštruktúrne projekty. Na jednej ulici chceme realizovať vodu, kanalizáciu, chodník, cestu a verejné osvetlenie. Teraz nám schválili aj päť kontajnerových stojísk, podali sme aj žiadosť na vysporiadanie pozemkov, kde by si mohli Rómovia stavať rodinné domy," zhrnula starostka obce Jarmila Gordanová.



ÚSVRK v uplynulom roku prostredníctvom rôznych výziev podporoval aj vysporiadanie pozemkov a bývanie Rómov, vyhlásená bola tiež výzva na podporu vzdelávania. Medzi dlhoročné projekty podporené úradom patrí obnova hradov či miestne občianske a preventívne služby. Splnomocnenec vlády pre rómske komunity považuje takzvané občianske hliadky za mimoriadne úspešné a dúfa, že budú pokračovať aj v budúcnosti.



"Verím tomu, že keď bude tento projekt v roku 2026 končiť, tak sa dohodneme s riadiacim orgánom, že nájdeme ďalšie finančné prostriedky, aby sme ho mohli ďalej financovať. Už teraz plánujeme, že budeme vyberať schopných ľudí, ktorí by mohli ísť do štátnej služby, Policajného zboru alebo do obrany," uviedol Daško.