< sekcia Slovensko
Daško: Zdroje a spôsoby spolufinancovania MOaPS neustále hľadáme
Sám splnomocnenec Alexander Daško vyzval predstaviteľov SaS, aby sa namiesto mediálnych výstupov zaujímali o tému v serióznej diskusii s úradom.
Autor TASR
Bratislava 27. februára (TASR) - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK) hľadá zdroje na spolufinancovanie projektu miestnych občianskych a preventívnych služieb (MOaPS), aby mohol pokračovať. Úrad to uviedol v reakcii na piatkové vyjadrenia predstaviteľov SaS, ktorí ÚSVRK vyzvali, aby zabezpečil financovanie a pokračovanie projektu.
„ÚSVRK rokuje už niekoľko mesiacov so všetkými zainteresovanými stranami vrátane rezortov i Združenia miest a obcí Slovenska s cieľom nájsť čo najefektívnejšie riešenie spolufinancovania, od ktorého sa bude odvíjať, v akom modeli bude zabezpečené ďalšie fungovanie MOaPS,“ upozornil úrad. Dodáva, že stanovisko niektorých rezortov sa očakáva v najbližších dňoch. Avizuje však zároveň zmeny v rozsahu projektu, na základe doterajších skúseností sa majú prehodnotiť prijímatelia - obce aj počty členov hliadok. „A to tak, aby odzrkadľovali reálne potreby terénu,“ spresnil úrad.
Sám splnomocnenec Alexander Daško vyzval predstaviteľov SaS, aby sa namiesto mediálnych výstupov zaujímali o tému v serióznej diskusii s úradom. „Môžu kedykoľvek prísť k nám na úrad, radi im ukážeme dokumentáciu kedy, kde a s kým sme o pokračovaní a spolufinancovaní projektu MOaPS rokovali,“ povedal.
Predstavitelia SaS na piatkovej tlačovej konferencii vyzvali ÚSVRK, aby zabezpečil kontinuitu pokračovania projektu MOaPS, jeho stabilné financovanie a jasné pravidlá fungovania. Zdôraznili, že osvedčený projekt nie je možné nechať skončiť len preto, že už nie je možné naň použiť eurofondové zdroje. Možnosť zapojenia štátnych prostriedkov vidia aj v prehodnotení niektorých plánovaných aktivít a úloh stratégie rovnosti, inklúzie a participácie Rómov.
„ÚSVRK rokuje už niekoľko mesiacov so všetkými zainteresovanými stranami vrátane rezortov i Združenia miest a obcí Slovenska s cieľom nájsť čo najefektívnejšie riešenie spolufinancovania, od ktorého sa bude odvíjať, v akom modeli bude zabezpečené ďalšie fungovanie MOaPS,“ upozornil úrad. Dodáva, že stanovisko niektorých rezortov sa očakáva v najbližších dňoch. Avizuje však zároveň zmeny v rozsahu projektu, na základe doterajších skúseností sa majú prehodnotiť prijímatelia - obce aj počty členov hliadok. „A to tak, aby odzrkadľovali reálne potreby terénu,“ spresnil úrad.
Sám splnomocnenec Alexander Daško vyzval predstaviteľov SaS, aby sa namiesto mediálnych výstupov zaujímali o tému v serióznej diskusii s úradom. „Môžu kedykoľvek prísť k nám na úrad, radi im ukážeme dokumentáciu kedy, kde a s kým sme o pokračovaní a spolufinancovaní projektu MOaPS rokovali,“ povedal.
Predstavitelia SaS na piatkovej tlačovej konferencii vyzvali ÚSVRK, aby zabezpečil kontinuitu pokračovania projektu MOaPS, jeho stabilné financovanie a jasné pravidlá fungovania. Zdôraznili, že osvedčený projekt nie je možné nechať skončiť len preto, že už nie je možné naň použiť eurofondové zdroje. Možnosť zapojenia štátnych prostriedkov vidia aj v prehodnotení niektorých plánovaných aktivít a úloh stratégie rovnosti, inklúzie a participácie Rómov.