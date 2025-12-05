< sekcia Slovensko
Dáta v systéme eZdravie nie sú úplné, niektorí zubári nie sú pripojení
Viceprezident SKZL skonštatoval, že službu eRecept môžu v súčasnosti v plnom rozsahu využívať len zmluvní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 5. decembra (TASR) - Dáta v systéme eZdravie nie sú úplné. Nie všetci zubní lekári sú do neho pripojení. Zároveň službu eRecept môžu v súčasnosti využívať len zmluvní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Informoval o tom viceprezident Slovenskej komory zubných lekárov (SKZL) Peter Kukolík.
„Pacient aj lekár by mali mať dostupné v ideálnom prípade všetky zdravotnícke informácie o danom pacientovi v jeho elektronickej zdravotnej knižke. Kedykoľvek je to potrebné, lebo to vedie k modernej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti,“ uviedol Kukolík.
Poukázal na to, že nie všetci stomatológovia sú do eZdravia pripojení, a teda neposkytujú údaje do elektronického zdravotníctva. Poprípade sú do systému pripojení, ale nemôžu do neho zadať obrazové výstupy, ako je napríklad röntgen či CT. „Potom, keď chce lekár pri vyšetrovaní a ošetrovaní dohľadať k tieto informácie, tak sa k nim nevie dostať. Nemá to štruktúru, je to len text a v tom texte je to ťažké vyhľadať, čiže to zdržuje jednotlivé zákroky alebo vyšetrenia v ambulanciách a nemocniciach,“ poznamenal Kukolík. Ak by mal pacient k dispozícii staršie röntgenové snímky v elektronickej zdravotnej knižke, tak by si zubár mohol porovnať súčasný röntgen so starším a vidieť dynamiku zmien, dodal. Tým, že by röntgenové snímky boli v systéme, znížila by sa aj radiačná záťaž na pacienta.
eZdravie bude podľa Kukolíka benefitom len vtedy, keď tam nájde všetko, čo tam dal on ako zubný lekár alebo niekto iný. Vysvetlil, že lepšie zdieľanie informácií pomôže pacientom aj v prípade ošetrenia na pohotovosti.
Zároveň viceprezident SKZL skonštatoval, že službu eRecept môžu v súčasnosti v plnom rozsahu využívať len zmluvní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Na začiatku sa podľa neho od eReceptu sľubovalo predpisovanie všetkých liekov či zdravotníckych pomôcok. „To sa v súčasnosti nedeje z toho dôvodu, že nezmluvní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti nemajú možnosť v štandardnom režime predpisovať lieky elektronicky a len papierovo ako pred zavedením elektronického zdravotníctva,“ podotkol Kukolík.
SKZL preto navrhuje, aby sa to umožnilo aj nezmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Problém sa dá podľa komory vyriešiť nastavením systému.
Komora navrhuje otvoriť eRecept a ďalšie služby eZdravia všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Ďalej odporúča zaviesť štruktúrované stomatologické dáta ako súčasť elektronickej zdravotnej knižky. eZdravie by sa tiež podľa SKZL malo rozšíriť o prístup k obrazovej dokumentácii a zabezpečiť, aby sa do esystému dostali všetky predpisy liekov bez ohľadu na zmluvný status poskytovateľa.
„Pacient aj lekár by mali mať dostupné v ideálnom prípade všetky zdravotnícke informácie o danom pacientovi v jeho elektronickej zdravotnej knižke. Kedykoľvek je to potrebné, lebo to vedie k modernej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti,“ uviedol Kukolík.
Poukázal na to, že nie všetci stomatológovia sú do eZdravia pripojení, a teda neposkytujú údaje do elektronického zdravotníctva. Poprípade sú do systému pripojení, ale nemôžu do neho zadať obrazové výstupy, ako je napríklad röntgen či CT. „Potom, keď chce lekár pri vyšetrovaní a ošetrovaní dohľadať k tieto informácie, tak sa k nim nevie dostať. Nemá to štruktúru, je to len text a v tom texte je to ťažké vyhľadať, čiže to zdržuje jednotlivé zákroky alebo vyšetrenia v ambulanciách a nemocniciach,“ poznamenal Kukolík. Ak by mal pacient k dispozícii staršie röntgenové snímky v elektronickej zdravotnej knižke, tak by si zubár mohol porovnať súčasný röntgen so starším a vidieť dynamiku zmien, dodal. Tým, že by röntgenové snímky boli v systéme, znížila by sa aj radiačná záťaž na pacienta.
eZdravie bude podľa Kukolíka benefitom len vtedy, keď tam nájde všetko, čo tam dal on ako zubný lekár alebo niekto iný. Vysvetlil, že lepšie zdieľanie informácií pomôže pacientom aj v prípade ošetrenia na pohotovosti.
Zároveň viceprezident SKZL skonštatoval, že službu eRecept môžu v súčasnosti v plnom rozsahu využívať len zmluvní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Na začiatku sa podľa neho od eReceptu sľubovalo predpisovanie všetkých liekov či zdravotníckych pomôcok. „To sa v súčasnosti nedeje z toho dôvodu, že nezmluvní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti nemajú možnosť v štandardnom režime predpisovať lieky elektronicky a len papierovo ako pred zavedením elektronického zdravotníctva,“ podotkol Kukolík.
SKZL preto navrhuje, aby sa to umožnilo aj nezmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Problém sa dá podľa komory vyriešiť nastavením systému.
Komora navrhuje otvoriť eRecept a ďalšie služby eZdravia všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Ďalej odporúča zaviesť štruktúrované stomatologické dáta ako súčasť elektronickej zdravotnej knižky. eZdravie by sa tiež podľa SKZL malo rozšíriť o prístup k obrazovej dokumentácii a zabezpečiť, aby sa do esystému dostali všetky predpisy liekov bez ohľadu na zmluvný status poskytovateľa.