NCZI: Dáta z vyšetrení sa prenesú aj do mobilných aplikácií

Bratislava 8. apríla (TASR) – Dáta z laboratórnych vyšetrení sa vďaka modernizácii systému elab prenesú aj do mobilných aplikácií. Zjednodušiť sa tak má prístup k pacientskym dátam pre lekára i pacienta. Ozrejmila pre TASR hovorkyňa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Alžbeta Sivá. Podľa ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) by sa mala modernizácia systému spustiť v priebehu tohto roka.



Modernizácia elabu umožní oprávnenému lekárovi vidieť aktuálne aj historické výsledky pacienta, pomôže tiež lepšie zdieľať zdravotné záznamy medzi lekármi. Okrem toho bude mať k dátam z laboratórnych vyšetrení prístup aj samotný pacient. "Je to systém, ktorý si bude môcť otvoriť každý lekár a zdravotné poisťovne budú môcť používať vo svojich aplikáciách. Tak, aby ste v každej chvíli vedeli, a lekár takisto, aké vyšetrenia vám boli robené, aby sa nedupľovali," ozrejmil Lengvarský.



"Rozvoj projektu elab patrí jednoznačne medzi kľúčové úlohy Národného centra zdravotníckych informácií v rámci elektronizácie zdravotníctva, na ktorej sa tento rok aktívne pracuje. Vo výsledku elab prinesie zníženie administratívnej záťaže pre všetky skupiny a zefektívni prístup k informáciám, tak zo strany lekára, ako aj pacienta," priblížila Sivá.



"Šetria sa duplicitné vyšetrenia, tým pádom sa šetria nejaké peniaze, pacient nemusí chodiť dvakrát na krv, nemusí nosiť výsledky od jedného lekára k druhému," doplnil pre TASR hovorca súkromnej zdravotnej poisťovne Dôvera Matej Štepianský.



Aktuálne pracujú na spustení systému pracovné skupiny. "Sú do toho zainteresovaní sekcia digitalizácie a informatiky na ministerstve zdravotníctva, NCZI, zdravotné poisťovne, plus nejakí subdodávatelia jednotlivých systémov," doplnil Lengvarský.