DataCentrum bude priamo určený prijímateľ peňazí z plánu obnovy
Autor TASR
Bratislava 15. apríla (TASR) - Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom financií SR DataCentrum bude priamo určený prijímateľ financií z Plánu obnovy a odolnosti SR. Peniaze má použiť na nákup nových sieťových zariadení a komponentov. Organizácia má dostať v rámci Komponentu 16 plánu obnovy celkovo viac ako 2,3 milióna eur. Vyplýva to z materiálu ministerstva vnútra, ktorý v stredu schválila vláda.
„Projekt zahŕňa nákup nových hardvérových sieťových zariadení a komponentov nevyhnutných na efektívne fungovanie inštitúcií verejnej správy, ako aj na zabezpečenie ich schopnosti flexibilne reagovať na aktuálne požiadavky v oblasti digitalizácie, spracovania údajov a poskytovania služieb občanom,“ uviedol rezort vnútra v materiáli.
Z dokumentu vyplýva, že zámerom projektu je okrem zabezpečenia nových hardvérových sieťových komponentov aj zefektívnenie administratívnych činností. „Projekt zároveň prispeje k modernizácii infraštruktúry, čím sa zvýši efektívnosť, transparentnosť a bezpečnosť procesov,“ napísalo ministerstvo vnútra v materiáli.
