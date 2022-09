DATART opäť spúšťa Šrotovné

Foto: DATART

Bratislava 21. septembra (OTS) - Chcete sa zbaviť starého elektrospotrebiča, vymeniť ho za nový, úspornejší, a navyše dostať pri kúpe zľavu? DATART vám dá Šrotovné a vy môžete nakupovať ešte výhodnejšie, ušetriť na energiách a pomôcť životnému prostrediu.S príchodom jesene prišla na Slovensko akcia značky DATART zameraná na úspory v domácnosti a pomoc životnému prostrediu. Zákazník, ktorý si v predajni alebo e-shope DATARTu vyberie nový spotrebič, naň získa mimoriadnu zľavu – Šrotovné. Zároveň môže – ale nemusí – odovzdať na recykláciu svoj starý spotrebič. DATART zabezpečuje ekologickú likvidáciu a recykláciu elektroodpadu v spolupráci s autorizovanou organizáciou ASEKOL SK., lídrom v oblasti zberu a spracovania elektroodpadu.vysvetľuje. Na to, aby ste sa zapojili do akcie a získali zaujímavú zľavu, pritom stačí len zadať pri nákupe príslušný zľavový kód.vysvetľuje ďalej S. Boudová.Marketingová riaditeľka DATARTu Sabina BoudovákonštatujeV našej krajine totiž každoročne vznikajú tisíce ton elektroodpadu obsahujúce nielen potenciálne škodlivé látky, ale aj množstvo cenných surovín, ktoré je možné správnou recykláciou vrátiť späť do obehu a uzavrieť tak ich životný cyklus . Aj recyklácia elektroodpadu prispieva k prechodu na obehové hospodárstvo, ktorého cieľom je zabrániť plytvaniu prírodnými zdrojmi a negatívnym vplyvom na životné prostredie. Recykláciou 1 tony elektroodpadu je možné získať až 850 kg druhotných surovín.informuje marketingová riaditeľka DATARTu.Zákazníci DATARTu môžu pri nákupe ušetriť aj svoj čas a energiu, ak využijú dopravnú službu DOPRAVART. V rámci nej dopraví DATART zákazníkovi spotrebič do jeho bytu prakticky kamkoľvek, zabezpečí inštaláciu, sprevádzkovanie a ekologickú likvidáciu starého spotrebiča.Akcia Šrotovné v predajniach a na e-shope DATARTu je časovo obmedzená, beží od pondelka 19. septembra do nedele 9. októbra 2022. Zákazník môže v rámci nej získať od DATARTu zľavy, ktorých výška závisí od konkrétneho produktu, pričom najvyššia zľava je 400 eur.uzatvára