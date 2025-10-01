< sekcia Slovensko
Dátum pamätného Dňa Slovákov žijúcich v zahraničí sa meniť nebude
ÚSŽZ na začiatku leta spustil anketu, prostredníctvom ktorej požiadal sledovateľov svojho webu, aby sa vyjadrili k otázke možnej zmeny termínu pamätného dňa.
Autor TASR
Bratislava 1. októbra (TASR) - Dátum pamätného Dňa Slovákov žijúcich v zahraničí (5. 7.) sa meniť nebude, výraznejšie však bude rezonovať jeho predvečer, venovaný oceneniam pre osobnosti krajanského sveta. Po stredajšom rokovaní vlády, na ktorom schvaľovali výročnú správu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ), to pre TASR uviedla predsedníčka úradu Dagmar Repčeková.
ÚSŽZ na začiatku leta spustil anketu, prostredníctvom ktorej požiadal sledovateľov svojho webu, aby sa vyjadrili k otázke možnej zmeny termínu pamätného dňa. Dôvodom bolo, že súčasný, zákonom stanovený dátum koliduje so štátnym sviatkom sv. Cyrila a Metoda, ale napríklad i s Dňom Slovákov v Maďarsku, čo komplikuje účasť predstaviteľov štátu i krajanov na oslavách dňa zahraničných Slovákov. „Dostali sme tisíce podnetov, boli aj pre, aj proti zmene,“ povedala o prijatých podnetoch do konca septembra predsedníčka ÚSŽZ. Nejednoznačnosť vyjadrení v ankete napokon viedla k rozhodnutiu, že sa pôvodný dátum pamätného dňa zachová. „Bude mať však komornejší charakter interakcie úradu s krajanmi. Viac sa sústredíme na predvečer pamätného dňa, ktorý venujeme oceneniu osobností krajanských komunít,“ informovala Repčeková.
Dodala, že v tomto roku sa podujatie konalo na pôde Národnej rady SR aj za účasti členov zahraničného výboru parlamentu. „Aj po dohode s pánom ministrom zahraničných vecí Jurajom Blanárom (Smer-SD) sme sa rozhodli ešte viac posilniť význam tohto podujatia s výraznejším zastúpením ústavných činiteľov i médií,“ objasnila Repčeková. „Práve prostredníctvom médií vidíme možnosť viac propagovať krajanský svet i príbehy Slovákov žijúcich v zahraničí,“ dodala.
Za Deň zahraničných Slovákov vyhlásila 5. júl Národná rada SR zákonom z októbra 1993.
