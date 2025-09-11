Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Dávajte si pozor: Polícia eviduje zvýšený počet podvodných hovorov

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Júlia Jánošíková

Mená, ktoré práve podvodníci aktuálne najčastejšie používajú, sú: Dalibor Estefan, Martina Mrázeková, Marek Varga, Štefan Horvát, Radoslav Vláčil a Milan Gráf.

Autor TASR
Bratislava 11. septembra (TASR) - Polícia eviduje za stredu (10. 9.) zvýšený počet podvodných telefonátov. Rovnako ako v predchádzajúcich prípadoch išlo o policajta, ktorý volal majiteľovi bankového účtu s tým, že konkrétna osoba disponuje splnomocnením na výber peňazí a zriadenie úveru v banke. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

„Podvodníci sa najčastejšie predstavovali ako policajt - nadporučík Dalibor Estefan z Popradu a tento následne volajúcich informoval o zamestnankyni Národnej banky Slovenska, vystupujúcej pod menom Tereza Langmaierová. Podvodník sa mal v telefonáte dožadovať emailovej adresy, na ktorú mal poslať kópie rôznych falošných listín pre vzbudenie väčšej dôvery, a to všetko v snahe vylákať od osôb nemalé finančné prostriedky, ktoré je potom nutné odovzdať neznámej osobe,“ priblížila polícia.

Zdôraznila, že takéto telefonáty je nutné okamžite ukončiť a všetko nahlásiť na čísle 158. Mená, ktoré práve podvodníci aktuálne najčastejšie používajú, sú: Dalibor Estefan, Martina Mrázeková, Marek Varga, Štefan Horvát, Radoslav Vláčil a Milan Gráf. Občanov vyzýva, aby boli obozretní voči neznámym osobám, ktoré ich telefonicky kontaktujú pod legendou „dopravnej nehody“ alebo z rôznych iných príčin a žiadajú od nich peniaze.

