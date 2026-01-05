< sekcia Slovensko
Dávate si novoročné predsavzatie? Na toto nezabúdajte
Riaditeľ občianskeho združenia IPčko odporučil sústrediť sa na realistické kroky.
Autor TASR
Bratislava 5. januára (TASR) - Pri novoročných predsavzatiach je dôležité zamerať sa nielen na výkon, ale aj na svoje potreby, ktoré sa za cieľmi skrývajú. Riaditeľ občianskeho združenia IPčko Marek Madro zároveň odporučil sústrediť sa na malé, konkrétne a realistické kroky, ktoré môžu postupne zlepšiť kvalitu života a duševnú pohodu.
„Keď sa napojíme na svoje potreby, predsavzatia už nebudú len povinnosť,“ uviedol Madro pre TASR. Ľudia by si podľa neho mali položiť otázku, čo vlastne v novom roku chcú - či viac istoty, pokoja, sebavedomia alebo napríklad energie. „Taktiež je fajn vopred počítať s tým, že to nepôjde dokonale, a mať aj nejaký plán B. Zmena nemusí prísť naraz - ale aj malé posuny majú veľký význam,“ doplnil.
Zároveň poukázal na to, že ľudia sa pri novoročných predsavzatiach často dostávanú do pasce veľkých, vágnych alebo nerealistických cieľov. „Keď ich nedokážeme naplniť, neprináša to motiváciu, ale skôr pocit zlyhania. Nejde o nedostatok vôle, ale o nesprávne nastavené ciele,“ upozornil.
Bilanciu uplynulého roka považuje za veľmi užitočnú, ak sa človek nezameria iba na to, čo sa nepodarilo. „Je dôležité dať si priestor všimnúť si aj malé pozitíva a momenty, ktoré nám priniesli radosť či úľavu. Pozrieť sa na veci, ktoré nás posunuli vpred, na lekcie, ktoré sme sa naučili, na nové zručnosti alebo poznanie,“ dodal Madro pre TASR.
