Dážď má do piatku potrápiť najmä stredné Slovensko

Bratislava 17. apríla (TASR) - Dážď má od štvrtku večera potrápiť najmä okresy na strednom Slovensku. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá platí od 22.00 h priebežne až do piatku (18. 4.) pre celý Banskobystrický kraj a okresy Prievidza, Rožňava, Levice, Zlaté Moravce, Liptovský Mikuláš, Martin, Ružomberok a Turčianske Teplice.



Meteorológovia upozorňujú aj na vietor, ktorý sa má vyskytovať hlavne na západnom Slovensku, a to v takmer celom Nitrianskom a Trnavskom kraji. Rovnako aj v okresoch Malacky, Myjava a Nové Mesto nad Váhom. Výstraha prvého stupňa platí až do noci.



V takmer celom Žilinskom kraji a v okresoch Banská Bystrica, Brezno a Poprad platí od 18.00 h výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách, predbežne až do piatku dopoludnia.