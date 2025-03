Bratislava 15. marca (TASR) - Intenzívne dažde v posledných dňoch ukončili prevádzku vo väčšine stredísk, lyžiarska sezóna na Slovensku však pokračuje, cez víkend premávajú vleky a lanovky v minimálne 15 areáloch. Prevádzka sa sústreďuje do vyšších polôh, kde pripadol aj čerstvý sneh. Hrúbka snehovej vrstvy sa na otvorených zjazdovkách pohybuje od 30 do 50 cm, miestami viac – napr. na Štrbskom Plese, v Jasnej alebo na Roháčoch-Spálenej. Lyžiarske podmienky sú dobré, situácia sa vďaka ochladeniu zlepšila.



Nízke Tatry



Čachovo - Selce 80 cm Nevyhovujúce Donovaly - Záhradište 50 cm Dobré Jasná sever 30-60 cm Veľmi dobré Jasná juh 30-60 cm Veľmi dobré Opalisko - Závažná Poruba 30 cm Dobré MÝTO SKI & BIKE 50-55 cm Dobré Krpáčovo 30-35 cm Veľmi dobré Ski Telgárt 50 cm Dobré Tále 60 cm Veľmi dobré Ski Hlobišov - Hronec 45 cm Veľmi dobré



Vysoké Tatry



Tatranská Lomnica 50-70 cm Dobré Štrbské Pleso 50-60 cm Dobré Starý Smokovec 0 cm Nevyhovujúce SKITATRY - Zadná Lopušná dolina 50-60 cm Nevyhovujúce



Západné Tatry



Roháče - Spálená dolina 70-90 cm Veľmi dobré Skicentrum Žiar-Dolinky 30 cm Dobré



Belianske Tatry



BACHLEDKA Ski and Sun 30 cm Dobré Skicentrum Strednica - Ždiar 75 cm Dobré Ski Monkova dolina - Ždiar 40 cm Veľmi dobré



Veľká Fatra



Ružomberok - Malinô Brdo 70 cm Veľmi dobré



Malá Fatra



Vrátna - Paseky 50-55 cm Dobré Vrátna - Chleb 0 cm Nevyhovujúce winter park MARTINKY 20-50 cm Veľmi dobré



Kysucké Beskydy



SNOWPARADISE Veľká Rača 20-40 cm Veľmi dobré



Oravská Magura



SKI PARK Kubínska hoľa 30-50 cm Dobré Ski Zábava-Hruštín 40-60 cm Veľmi dobré Ski Krušetnica 55 cm Veľmi dobré



Volovské vrchy



Jahodná 25-40 cm Dobré



Čergov



Lysá ski 50 cm Dobré



Nízke Beskydy



Ranč Regetovka SKI 70 cm Veľmi dobré