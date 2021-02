Dcéra Petra Brhela podáva pre zásah NAKA trestné oznámenie

Bratislava 1. februára (TASR) – Dcéra zadržaného Petra Brhela podáva trestné oznámenie v súvislosti so zásahom Národnej kriminálnej agentúry voči jej otcovi.



V podaní hovorí o podozreniach z nezákonného vstupu do obydlia, zneužívania právomoci verejného činiteľa a ďalších trestných činov. V prípade „nenáležitého prešetrenia podozrení" avizuje, že sa obráti na Európsky súd pre ľudské práva. Policajti podľa Barbory Brhlovej porušili svoje povinnosti, keď pripustili, aby v súvislosti s ich činnosťou vznikli osobám bezdôvodné ujmy.



„Na mňa ako bezúhonnú osobu mierili zbraňami, vyvolajúc taký stres, že som opakovane stratila vedomie a musela mi byť privolaná záchranná služba a druhá 84-ročná (vzhľadom na svoj vek osobitne zraniteľná) musela okamžite užiť lieky na upokojenie," uviedla. Brhlová sa pre zásah už obrátila so sťažnosťou aj na Úrad inšpekčnej služby.



NAKA zadržala v rámci piatkovej akcie Mýtnik aj bývalého šéfa Finančnej správy SR Františka Imreczeho a ďalších sedem osôb.