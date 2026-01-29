< sekcia Slovensko
Debatu k rokovaciemu poriadku ukončili
Autor TASR
Bratislava 29. januára (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR si krátko pred 19.00 h odhlasovali, že novelu rokovacieho poriadku parlamentu budú preberať až do úplného prerokovania, teda v prípade potreby aj v noci. Následne budú o novele aj hlasovať. Odsúhlasili návrh, ktorý predniesol šéf NR SR Richard Raši (Hlas-SD). Následne parlament odklepol aj návrh na ukončenie rozpravy, hoci do nej bolo ešte ústne prihlásených 28 poslancov.
O novele rokovacieho poriadku NR SR spolu s návrhom etického kódexu poslanca by tak mal parlament rozhodnúť ešte vo štvrtok. O zmenách rokovali poslanci už tretí deň. Vo štvrtok večer sa do nej prihlásilo ústne 29 poslancov, vystúpiť stihol jeden rečník.