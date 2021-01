December 2020 bol na väčšine územia Slovenska veľmi teplý

Bratislava 9. januára (TASR) – Minuloročný december bol na väčšine Slovenska veľmi teplý. Výnimkou sú len niektoré kotlinové a vysokohorské polohy stredného Slovenska a krajného juhozápadu, kde bol uplynulý mesiac teplotne nadnormálny (teplý). Odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu od normálu (roky 1981 až 2010) dosiahla v nižších polohách na západe územia väčšinou +3 až +4 stupne Celzia, na juhu stredného Slovenska a na východe viac ako +4 stupne Celzia. V horských a vysokohorských polohách stredného Slovenska dosiahla odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu od normálu väčšinou +2,8 až +3,3 stupňa Celzia. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vo svojej analýze.



"Priemerná mesačná teplota vzduchu za december 2020 dosiahla v nížinných oblastiach západného a východného Slovenska (a v niektorých kotlinách na strednom Slovensku) zväčša tri až štyri stupne Celzia, v horských a vysokohorských polohách stredného Slovenska -6 až nula stupňov Celzia. Najvyššiu priemernú mesačnú teplotu vzduchu sme zaznamenali v Topoľčanoch 4,3 stupňa Celzia, naopak, najnižšiu, mimo vysokohorských polôh, v Osturni, na Zamagurí -1,6 stupňa Celzia," spresnili meteorológovia.



Denné maximum teploty vzduchu v decembri dosiahlo na západnom Slovensku väčšinou hodnoty desať až 12 stupňov Celzia. Na východnom Slovensku miestami aj viac ako 14 stupňov Celzia. "Vôbec najvyššiu hodnotu dennej maximálnej teploty vzduchu sme zaznamenali 5. decembra 2020 v Orechovej (15,4 stupňa Celzia). Absolútne najnižšia teplota vzduchu v polohách do 1000 metrov nad morom bola nameraná 2. decembra 2020 v obci Kolbasov (okres Snina), a to -16,6 stupňa Celzia," priblížil SHMÚ.



December 2020 bol z hľadiska množstva atmosférických zrážok väčšinou normálny, v niektorých lokalitách stredného a hlavne východného Slovenska nadnormálny (vlhký), výnimočne aj silne nadnormálny (veľmi vlhký). Výskyt sneženia, a najmä súvislej snehovej pokrývky sa v priebehu uplynulého mesiaca podľa SHMÚ obmedzil prevažne na stredné horské a vysokohorské polohy. Najväčšie prírastky nového snehu v týchto polohách zaznamenali najmä v období od 27. do 30. decembra. Na konci decembra dosiahla výška celkovej snehovej pokrývky na Lomnickom štíte 93, na Chopku 85 a na Štrbskom Plese 36 centimetrov.



V dôsledku výskytu teplotných inverzií, predovšetkým v priebehu prvej a druhej decembrovej dekády, boli mesačné sumy trvania slnečného svitu výrazne nižšie v nížinných polohách západného, a v niektorých kotlinových polohách stredného Slovenska. "V niektorých lokalitách nedosiahla mesačná suma trvania slnečného svitu ani 25 hodín, čo predstavovalo menej ako 50 percent normálu," skonštatoval SHMÚ.