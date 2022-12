Decembrová výzva SAŽP sa zameriava na zodpovedné nakupovanie darčekov

Bratislava 1. decembra (TASR) - Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) sa v rámci decembrovej výzvy vzdelávacej kampane Zatoč s odpadom zameriava na zodpovedné nakupovanie darčekov. Vianočné obdobie je podľa nej ideálnou príležitosťou na zmenu prístupu k nakupovaniu, a to nielen darčekov pod stromček. TASR o tom informovala hovorkyňa agentúry Michaela Pšenáková.



"Žijeme v konzumnom svete, ktorý je charakteristický nadmernou spotrebou a ktorého výsledkom je fakt, že nakupujeme veľa nepotrebných vecí," vyhlásila. Podľa SAŽP je vplyv reklamy pri výbere darčekov neodškriepiteľný, no treba si pamätať, že nadmerný konzum zaťažuje životné prostredie.



"Výsledkom sú rôzne environmentálne problémy, ako sú kontaminácia a znečistenie prostredia, stenčovanie ozónovej vrstvy, zmena klímy, úbytok biodiverzity, degradácia biotopov či problémy s odpadom," poznamenala Pšenáková.



V rámci decembrovej výzvy preto SAŽP vyzýva na nákup originálneho a zároveň environmentálne zodpovedného vianočného darčeka. "Môže ísť napríklad o poukaz na raňajky do postele, pozvánku na vlastnoručne pripravenú večeru či piknik, poukaz na masáž či výlet, domáce pečivo či koláč, vlastnoručne napísanú básničku alebo poviedku, namaľovaný obraz, dekoráciu z prírodnín, domácu kozmetiku alebo darček charitatívneho typu," poradila Pšenáková.