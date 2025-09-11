< sekcia Slovensko
Definícia aplikácie inteligentnej dopravy by sa mala upraviť
Rezort dopravy spresnil, že návrhom zákona sa do slovenského právneho poriadku transponuje eurosmernica o rámci na zavedenie inteligentných dopravných systémov.
Autor TASR
Bratislava 11. septembra (TASR) - Definícia aplikácie inteligentných dopravných systémov by sa mala upraviť. Vyplýva to okrem iného z vládneho návrhu novely zákona o inteligentných dopravných systémoch v cestnej doprave, ktorý vo štvrtok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania. Novela zákona by mala nadobudnúť účinnosť 21. decembra 2025.
Rezort dopravy spresnil, že návrhom zákona sa do slovenského právneho poriadku transponuje eurosmernica o rámci na zavedenie inteligentných dopravných systémov v oblasti cestnej dopravy a na rozhrania s inými druhmi dopravy. Zabezpečuje sa zosúladenie prioritných oblastí pre inteligentné dopravné systémy a vymedzenie prístupnosti údajov a služieb inteligentných dopravných systémov v prioritných oblastiach, čím by sa mala zjednodušiť a zefektívniť výmena dopravných údajov medzi členskými štátmi a prevádzkovateľmi.
Medzi poskytovateľov dopravných informácií sa do Národného dopravného informačného centra dopĺňa podľa predkladateľa návrhu novely Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), ktorému podľa zákona o energetike je povinná každá osoba, ktorá prevádzkuje verejne prístupnú nabíjaciu stanicu, oznámiť do 30 dní začiatok, ukončenie a zmenu tejto činnosti.
