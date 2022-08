NEZABÚDAJTE NA PITNÝ REŽIM:Dehydratácia ohrozuje najmä deti a seniorov

Bratislava 4. augusta (TASR) - Počas horúcich letných dní by si na dehydratáciu mal dávať pozor každý, najmä športovci a ľudia pracujúci vo vonkajších či neklimatizovaných priestoroch, no najohrozenejší sú seniori a deti. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislave na to upozornil na sociálnej sieti.



Organizmus seniorov obsahuje menej tekutín, niektorí tiež majú zdravotné ťažkosti alebo užívajú lieky, ktoré môžu spôsobovať vyššie straty vody močením. "Taktiež nepociťujú smäd a často z dôvodu zhoršenej mobility či zdravotného stavu nie sú schopní sami prijať tekutiny, alebo nepijú, lebo nechcú chodiť na toaletu. Preto ich k požívaniu tekutín je často potrebné nabádať," doplnila lekárka Natália Šranková z poradne zdravia úradu. Odporúča sa, aby seniori neprijímali veľké množstvo tekutín naraz, ale frekventovane v menších dávkach a rovnomerne počas celého dňa.



U detí je obsah vody v tele vyšší, ich metabolizmus však prebieha rýchlejšie a ich kompenzačné mechanizmy a rezervy sú menšie ako u dospelých, priblížil RÚVZ. Poznamenal, že deti zabúdajú pri hre a športe piť, a preto je nevyhnutná pravidelná kontrola pitného režimu zodpovednou osobou a nevyhnutný je aj správny návyk pravidelného pitia.



Dehydratácia sa môže prejaviť napríklad suchými perami, tmavším močom, závratmi, bolesťami hlavy, únavou či podráždenosťou. Pri prehlbovaní stavu môže dochádzať k zníženej elasticite kože, zníženej tvorbe slín, sĺz a moču. Je možné pozorovať vpadnuté oči, zrýchlený pulz a môže nastať až dezorientácia a poruchy vedomia. V ťažkých stavoch môže nastať i šok z nedostatku tekutín. "Ak príznaky dehydratácie neprechádzajú, prehlbujú sa alebo ide o vážnejší stav dehydratácie, je potrebný odborný lekársky zásah," radí RÚVZ.



Pri ľahkej dehydratácii stačí podľa odborníkov doplnenie hladiny tekutín v tele pomocou čistej vody, prípadne rehydratačných roztokov. "Tekutiny je treba dopĺňať primerane, nie nárazovo vo veľkých objemoch. Dôležité je zabezpečiť pokojový režim, vhodnú teplotu prostredia," priblížilo RÚVZ.



Vysvetlilo, že dostatočným pravidelným príjmom tekutín, ako i vhodnou stravou so zvýšeným podielom ovocia a zeleniny je možné predísť dehydratácii. Vhodným nápojom je čistá voda, prípadne napríklad ochutená čerstvým citrónom, prípadne aj čerstvé ovocné a zeleninové šťavy riedené vodou, spresnila Šranková. Čierny čaj, káva a alkohol podľa nej nie sú vhodné, keďže majú močopudný účinok. Zároveň nevhodné sú aj balené sladené nápoje s vysokým podielom cukru.