Dekani v Brne podporujú zrušenie výpovede M. Bielikovej

Bratislava 13. januára (TASR) – Dekan Fakulty informatiky Masarykovej univerzity v Brne Jiří Zlatuška a dekan Fakulty informačných technológií Vysokého učenia technického v Brne Pavel Zemčík podporujú zrušenie okamžitej výpovede bývalej dekanky Fakulty informatiky a informačných technológií (FIIT) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave Márie Bielikovej.



V liste, ktorý adresovali rektorovi STU Miroslavovi Fikarovi, uvádzajú, že Bielikovú poznajú "z dlhodobej spolupráce ako špičkového odborníka na národnej i európskej úrovni a ako človeka s nespochybniteľnou osobnou integritou". Ako ďalej tvrdia, poznajú ju aj ako akademičku, ktorej leží na srdci budúcnosť jej odboru, fakulty a vysokého školstva na Slovensku.



Dekanát FIIT STU vo svojom stanovisku, ktoré TASR poskytla Monika Karoliová, uvádza, že skončenie pracovného pomeru nesúvisí s odbornosťou bývalej dekanky. "Práve naopak, je to jej odbornosť a vysoký stupeň expertízy v oblasti, ktorej sa venuje, pre ktoré si ju vážime, a je nutné povedať, že pre každú školu je vždy problém, ak stráca ľudí s takouto kvalifikáciou," píše sa v stanovisku. Podľa dekanátu dôvodom okamžitého ukončenia pracovného pomeru bolo, že Bieliková dlhodobo porušovala zákony.



V tejto súvislosti vznikla aj petícia. Jej signatári vyjadrili Bielikovej plnú podporu. Zároveň sú presvedčení, že dekan "vážne poškodzuje záujem vysokej školy o férový a spravodlivý proces volieb do Akademického senátu FIIT STU, lebo výpoveďou Bielikovej zasiahol do procesu volieb, ktoré sa budú konať 16. januára". Bieliková je na kandidátnej listine a podľa signatárov petície by týmto bolo zamestnancom znemožnené ju voliť. Pod petíciou je podpísaných vyše 2380 ľudí.



Rektori brnianskych informatických fakúlt v liste konštatujú, že táto situácia poškodzuje dobré meno FIIT STU. Ďalej apelujú, aby škody, ku ktorým dochádza, rektor minimalizoval alebo odstránil.



Bieliková na sociálnej sieti uviedla, že robí právne kroky na to, aby stav, v ktorom sa ocitla, zvrátila. "Oznámila som zamestnávateľovi, že rozviazanie môjho pracovného pomeru považujem za neplatné a trvám na tom, aby ma naďalej zamestnával," poznamenala. Ako ďalej tvrdí, svoju kandidatúru do akademického senátu FIIT STU považuje za platnú a verí, že jej nebude nijako zabránené zúčastniť sa volieb do senátu fakulty.