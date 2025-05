Delegácia EP na Slovensku preskúma využívanie prostriedkov EÚ

Brusel 23. mája (TASR) - Delegácia Výboru Európskeho parlamentu (EP) pre kontrolu rozpočtu (CONT) pricestuje v pondelok na Slovensko, kde bude počas trojdňovej návštevy skúmať využívanie finančných prostriedkov Európskej únie (EÚ) a vnútroštátne opatrenia zamerané na ochranu peňazí daňových poplatníkov Únie. Tlačové stredisko EP o tom informovalo TASR v piatok.



Štvorčlennú delegáciu europoslancov bude viesť Čech Tomáš Zdechovský (EPP). „Dostávame znepokojujúce správy o údajnom zneužívaní prostriedkov EÚ a porušovaní pravidiel, do ktorých majú byť zapojení vysokí úradníci a osoby napojené na slovenskú vládu. Tieto otázky si vyžadujú dôkladnú nestrannú kontrolu,“ uviedol Zdechovský. Súčasťou delegácie sú aj europoslanci Michal Wiezik (RE, SR), Ondřej Knotek (PfE, ČR) a Daniel Freund (Zelení/EFA, Nemecko).



Europoslanci sa počas troch dní stretnú so zástupcami štátnych inštitúcií vrátane ministerstva spravodlivosti či ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, ale aj s poslancami Národnej rady SR, predstaviteľmi Najvyššieho kontrolného úradu, generálnej prokuratúry, Pôdohospodárskej platobnej agentúry a splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity. Súčasťou programu sú aj stretnutia s investigatívnymi novinármi a predstaviteľmi mimovládnych organizácií.



Predmetom rokovaní bude využívanie finančných prostriedkov EÚ a transparentnosť ich vynakladania. Poslancov EP však budú zaujímať aj otázky súvisiace s právnym štátom a ochranou peňazí daňových poplatníkov EÚ, píše sa v tlačovej správe.



Delegácia tiež navštívi Národný ústav srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH), ktorý je významným príjemcom prostriedkov z Mechanizmu EÚ na podporu obnovy a odolnosti.



Slovensko by v dňoch 1. až 3. júna mala navštíviť aj Monitorovacia skupina EP pre demokraciu, právny štát a základné práva, uviedol pre TASR zdroj oboznámený so záležitosťou.



Delegácia EP sa bude na Slovensku zaoberať možnosťami geotermálnej energetiky





Brusel 23. mája (TASR) - Päťčlenná delegácia poslancov Európskeho parlamentu (EP) z Výboru EP pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE) v dňoch 26. až 28. mája navštívi geotermálne lokality v Bratislave a Košiciach a s odborníkmi prediskutuje potenciál tejto technológie. Informuje o tom bruselský spravodajca TASR.



Europoslanci z troch rôznych politických frakcií zaoberajúci sa témou energetiky sa na Slovensku zamerajú na skúmanie geotermálnej energie ako obnoviteľného a udržateľného zdroja energie, ktorý tento výbor v Európe silne podporuje.



V nadväznosti na uznesenie EP o geotermálnej energii z minulého roka bola Európska komisia vyzvaná, aby vypracovala Európsku stratégiu pre vykurovanie a chladenie a Akčný plán pre tepelné čerpadlá.



Na návštevu týkajúcu sa tejto témy bolo vybrané Slovensko práve pre svoje významné geotermálne zdroje.



Počas svojej pracovnej cesty členovia výboru ITRE navštívia geotermálne lokality na východnom Slovensku, stretnú sa s výskumníkmi na Technickej univerzite v Košiciach a s technologickými spoločnosťami aj z oblasti čistej energie, ako sú GA Drilling a SEAK Energetics.



Okrem toho budú diskutovať o potenciáli geotermálnej energie a širšej energetickej politike s členmi Národnej rady SR a so zástupcami vlády.



Delegáciu povedie podpredseda EP Martin Hojsík a jej členmi budú nemecký europoslanec Jens Gieseke, chorvátsky poslanec Davor Ivo Stier a španielski zákonodarcovia Nicolás Gonzáles Casares a Oihane Agirregoitia Martínez.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)